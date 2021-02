XL-vaccinatielocatie in Jaarbeurs open

Utrecht - Terwijl de GGD met man en macht probeert het datalek te dichten, is de Jaarbeurs in gebruik genomen als centrale plek voor coronavaccinaties in de regio Utrecht. Sinds dinsdag worden in deze zogenoemde XL-vaccinatielocatie ouderen ingeënt. Mits er voldoende vaccins voor handen zijn, kunnen GGD-medewerkers er zeven dagen per week tussen 8.00 en 20.00 uur ongeveer 2.800 mensen vaccineren.

Door Bert Nijenhuis

“De Jaarbeurs is een centrale, bekende en bereikbare locatie in de stad Utrecht”, licht Lydia van der Meer - woordvoerder GGD regio Utrecht - de locatiekeuze toe. “Daarnaast kunnen we deze ruimte voor langere tijd huren. Het is de tweede XL-vaccinatielocatie in de regio, waar iedereen uit Utrecht en omgeving gebruik van kan maken. Op korte termijn openen we zeven locaties. We streven ernaar om dit vervolgens stapsgewijs uit te breiden tot 26 gemeenten. Wanneer we waar kunnen starten, is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.”

Het ministerie van VWS bepaalt de vaccinatiestrategie, die door de GGD wordt uitgevoerd. “We hebben de opdracht gekregen om in eerste instantie van oud naar jong te vaccineren in de doelgroep 60-plus”, vervolgt Van der Meer. “Daarnaast vaccineren we nog steeds zorgmedewerkers, die voor hun eerste of tweede prik komen. We zijn ondertussen ook gestart met de 90-plussers en 85-plussers. Deze week komen daar de 80-plussers bij. Alles staat of valt met de levering van de vaccins, die landelijk wordt geregeld. Wat we in huis hebben, prikken we zo snel mogelijk weg. Voor de mensen die worden uitgenodigd, is er in elk geval voldoende beschikbaar.”

Voor het vaccineren trekt de GGD ongeveer een kwartier per persoon uit. “Bij mensen met een bepaalde medische achtergrond kan het langer duren. Er zijn altijd artsen aanwezig die grondig meekijken. Hoe ouder de mensen zijn, hoe groter de kans dat ze een medische historie hebben. Dat betekent in het algemeen dat het proces in de hoge leeftijdsgroepen wat meer tijd in beslag neemt. Daarnaast willen we de ouderen uiteraard ook voldoende aandacht geven.”

Sinds november is er bij de Jaarbeurs al een XL-testlocatie in gebruik. Volgens Van der Meer zal de komst van een XL-vaccinatielocatie niet snel tot verwarring of misverstanden leiden. “De locaties bevinden zich op verschillende terreinen en de XL-teststraat heeft dus ook een andere ingang. Het vaccineren vindt plaats in hal 4 van de Jaarbeurs. Samen met de gemeente Utrecht hebben we gezorgd voor een duidelijke bewegwijzering en op beide locaties staan verkeersleiders.”

In de strijd tegen datadiefstal heeft de GGD ondertussen besloten de printfunctie van zijn systeem voor bron- en contactonderzoek uit te schakelen. Eerder was de exportfunctie al grotendeels dichtgezet. Deze maatregelen zijn getroffen nadat aan het licht kwam dat miljoenen privégegevens van Nederlanders uit de coronasystemen van de GGD’s illegaal zijn verhandeld.