Webinars mediaopvoeding Bibliotheek Utrecht

Utrecht - Peuters van nu groeien op in een wereld waarin het beeldscherm een steeds grotere rol inneemt. Hoe ga je hier als ouder of pedagogisch medewerker mee om en welke keuzes maak je? De Bibliotheek Utrecht biedt Webinars, informatie en tips.

Peuters van nu groeien op in een wereld waarin het beeldscherm een steeds grotere rol inneemt. Hoe ga je hier als ouder mee om en wat vind je er zelf van? Denise Bontje, specialist mediaopvoeding en kinderen, maakt je tijdens een Webinar wegwijs. Ze gaat in op het belang van mediaopvoeding en geeft concrete handvatten en tips. Het Webinar is live te volgen op donderdag 18 februari van 20.00 tot 21.00 uur en op zondag 28 maart van 11.30 tot 12.30 uur. Gratis, wel vooraf reserveren.

“Ook als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in de (media)opvoeding van kinderen. Denise Bontje geeft ook een Webinar voor pedagogisch medewerkers, zorgconsulenten en werkbegeleiders. Ze gaat in op het belang van mediaopvoeding en de rol van de professional. Ze geeft praktische voorbeelden over media die je in kunt zetten naast het boek en wat het effect kan zijn. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Na afloop ontvang je een WegWijzer met praktische tips voor de groep.” Op donderdag 11 februari, maandag 1 en 29 maart, steeds van 20.00 tot 21.00 uur. Gratis, wel vooraf reserveren.

Kijk op bibliotheekutrecht.nl/mediaopvoeding voor meer informatie, tips en reserveren.

Tijdens de jaarlijkse Media Ukkie Dagen, dit jaar van 26 maart t/m 2 april, wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin.

Denise Bontje: “Door middel van mediaopvoeding leren kinderen omgaan met media op alle mogelijke manieren. Van lezen, kijken en spelen naar doen.”