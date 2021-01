Stadbrouwerij gaat bier sociaal brouwen

Utrecht - De nieuwe stadsbrouwerij RoodNoot-De Prael Utrecht gaat ambachtelijk bier brouwen in de monumentale boerderij RoodNoot in Leidsche Rijn. “In samenwerking met WIJ 3.0 zal de stadsbrouwerij vanaf dag één kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Aan het einde van dit jaar hoopt de stadsbrouwer feestelijk te kunnen openen.

Liefhebbers van goed bier moeten nog even wachten met proeven: de feestelijke opening vindt naar verwachting eind 2021 plaats.

Bestuurder van WIJ 3.0 Menno van Piggelen en mede-eigenaar en directeur van de stadsbrouwerij Thom van de Pol tekenden afgelopen week voor een duurzame samenwerking.

Doel is om een grote groep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt baankansen te geven in de nieuwe stadsbrouwerij. Kandidaat-brouwers zullen wel geduld moeten hebben. De monumentale boerderij RoodNoot heeft namelijk eerst een verbouwing nodig. “Uiteraard biedt de verbouwing al een mooie kans voor werkzoekenden. Daarom is er een rol weggelegd voor het Wijkbedrijf van WIJ 3.0, waar veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.”

“De stadsbrouwerij en WIJ 3.0 vormen een goede match. WIJ 3.0 is specialist in activering en re-integratie en heeft het bevorderen van maatschappelijke participatie als doel. Zij biedt dagactiviteiten, trainingen, jobcoaching en toeleiding naar betaald werk en opleiding. De missie van Stadsbrouwerij RoodNoot-De Prael Utrecht sluit hier naadloos op aan: een sociale onderneming die door ambachtelijk brouwen van bier zingeving biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kwaliteit van het product en de mens gaan hand in hand; geduld is bij zowel het brouwproces als in de begeleiding van medewerkers het sleutelwoord.” De werving van medewerkers zal medio 2021 starten. Eind 2021 hoopt de stadsbrouwer feestelijk te kunnen openen en iedereen welkom te heten in het proeflokaal.

Initiatiefnemers Fardusa Essa, Thom van de Pol en Wil Verhoeven, bier- en horeca enthousiastelingen met een achtergrond in de zorg, zijn al drie jaar bezig hun droom te realiseren. Het concept is geïnspireerd op het gedachtegoed van de Amsterdamse vrienden van brouwerij De Prael, volgens wiens receptuur ook bij RoodNoot gebrouwen zal worden.