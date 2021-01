documentaire is ode aan stadsnatuur

Utrecht - De coronapandemie zorgt ervoor dat iedereen dichter bij huis blijft. Steeds meer mensen maken een wandeling in hun eigen buurt. De documentaire ‘VAART – een ode aan de stadsnatuur’, die op zondag 31 januari uitgezonden wordt door RTV Utrecht, sluit daar mooi op aan. “Want wie de natuur wil ontdekken, hoeft de stad niet uit.”

Geïnspireerd door documentairemakers zoals Jorens Ivens en Bert Haanstra, ging regisseur Suzanne van Leendert op zoek naar verbinding met de natuur in de stad. Ze richtte zich op haar directe omgeving, op de Klopvaart, een vaart in Overvecht, als het ware haar ‘achtertuin’. Een stuk water van nog geen anderhalve kilometer waar zich meer afspeelt dan je denkt.

Geen natuurgebied maar een stuk water dat op het eerste gezicht alledaags en niet bijster interessant lijkt, met hoge flats aan de ene kant en huizen aan de andere kant. In elke stad wel te vinden. “Je kunt er achteloos langs fietsen of, zoals de film doet, een moment bij stil staan.”

Het is een poëtische, associatieve film die je door de seizoenen heen anders laat kijken naar ‘gewone’ natuur. “Met de film wil ik laten zien hoe mooi je eigen omgeving kan zijn, ook in de stad, als je er maar oog voor hebt. De natuur staat niet los van ons maar is overal om ons heen”, stelt Suzanne van Leendert.

Suzanne van Leendert werkte samen met Anne Broeksma, dichteres van het Utrechtse Stadsdichtersgilde, die een poëtische voice-over bij de beelden schreef, en Gerwin Weidenaar, componist en sound designer, die de geluiden van de Klopvaart verwerkte in de muziek. “In de film zien we niet alleen de schoonheid van de natuur – zoals de lichtschittering van de zon die strepen op het water zet, een duif die ongenaakbaar in een boom blijft zitten tijdens de stromende regen of een aalscholver die zijn vleugels spreidt – maar vooral ook de ‘interactie’ van dit stukje stadswater met haar bewoners eromheen.”

De film heeft inmiddels al nationaal en internationaal succes en werd geselecteerd voor het Ontario International Film Festival in Canada, het Duurzame Weekend Festival in Den Bosch en onlangs voor het Limburg Film Festival (15-16-17 januari). Daar ontving de film ook een nominatie voor Beste Korte Documentaire. Zondag 31 januari zendt RTV Utrecht de documentaire uit, elk uur van 08.00 uur tot 12.00 uur de volgende dag. Tevens wordt de film in de week erna nog enkele keren herhaald.

De documentaire werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, RTV Utrecht, KF HeinFonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, Gravin van Bylandt Stichting en Stichting Xpress Art. De film ging vorig jaar september in première bij ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht. De trailer is te zien op YouTube: https://youtu.be/KUHATKtPgSM.