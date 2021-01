Begrip onder jongeren voor avondklok

Utrecht - Waar jongeren zich elders in het land met geweld tegen de avondklok keerden, bleef het in Utrecht relatief rustig. Onderzoek toont weliswaar aan dat de jeugd bovengemiddeld lijdt onder lockdownmaatregelen, maar uit een steekproef onder jongeren tot 25 jaar blijkt ook dat meer dan de helft het eens is met de avondklok. “Het zat er aan te komen”, constateert Marla van Randwijk (19) uit Utrecht berustend.

Door Bert Nijenhuis

De studente Liberal Arts & Sciences zegt niet van plan te zijn de maatregel te gaan negeren. “Al begrijp ik het verzet wel. Het wordt steeds duidelijker dat coronamaatregelen grote invloed hebben op de mentale gesteldheid van de jeugd. De avondklok voelt helemaal als een maatregel gericht op jongeren, omdat vooral hun leven erdoor wordt beïnvloed.”

Over de effectiviteit van de avondklok heeft Van Randwijk twijfels. “Volgens mij is het vooral een middel waarmee de ernst van de situatie wordt benadrukt. Ik verwacht niet dat het aantal besmettingen erdoor zal dalen.” De eerstejaarsstudente verwacht evenmin dat de maatregel veel invloed zal hebben op haar eigen leven. “Feestjes waren er toch al niet en gelukkig gaan mijn roeitrainingen gewoon door. Sowieso denk ik dat samen sporten de beste manier is om deze periode door te komen. Verder moeten we ons blijven focussen op het licht aan het eind van de tunnel.”

De Utrechtse student Werktuigbouwkunde Koen Frankena (18) verwacht dat dit licht in mei zichtbaar zal worden. “Dan zijn de meeste mensen uit de risicogroep gevaccineerd en worden de maatregelen hopelijk soepeler. Tot die tijd is het effectiever om drastische maatregelen door te voeren. Blij ben ik niet met de avondklok, maar ik begrijp de maatregel wel. Het zijn toch vooral jongeren die ’s avonds samenkomen. Voor degenen die dat gewoon blijven doen, heb ik weinig begrip.”

Nuttiger is het volgens Frankena als jongeren zich met hart en ziel op een hobby storten. “Al die extra uren kun je besteden aan het ontdekken van je interesses. Zelf heb ik een 3D printer gekocht en daar ben ik erg druk mee. Super om dingen op de computer te ontwerpen en ze vervolgens voor mijn neus gemaakt te zien worden. Het sluit ook nog eens mooi aan op mijn studie. We moeten het toch doen met de mogelijkheden die we nu hebben, want een studentenleven leiden zit er gewoon even niet in.”

Ook de mogelijkheden om in de avonduren te sporten zijn met de invoering van de avondklok flink ingeperkt. “Om half negen gaan bij ons de lichten uit”, zegt Fons Visser, voorzitter van USV Hercules. “Daarmee eindigen voor alle voetballers en tennissers de trainingen en lessen. Het wordt steeds moeilijker om de clubgeest en teamspirit hoog te houden, nu er nauwelijks nog ontmoetingen mogen plaatsvinden. Daarbij kun je moeilijk plannen maken, zolang er geen perspectief is. De jeugd kan nog aardig doorsporten, maar voor de seniorleden is het een hopeloze tijd. Gelukkig valt het aantal opzeggingen tot dusver nog mee.”