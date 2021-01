Tweede aflevering Sla je Slag!

Utrecht - De Salon van Weleer, culturele broedplaats uit Utrecht, presenteert zondag 24 januari de tweede aflevering van de geschiedenisquiz ‘Sla je Slag!’.

‘Sla je Slag!’ is een online kennisquiz over vaderlandse veldslagen, ruzies, oorlogen en andere lucratieve ondernemingen. Iedere aflevering kunnen de kijkers vragen beantwoorden via de chat en meedoen met de thuisvraag. “Een duik in ons verleden, vol met leuke (en minder leuke) weetjes. Alles ondersteunt met prachtige illustratieve video’s.”

Het thema van deze aflevering is de handelsrelatie van Nederland met Japan in de Gouden Eeuw. De presentatie van ‘Sla je Slag!’ is in handen van Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘Koekje’ Cremers.

Je kunt de aflevering bekijken op zondag 24 januari op de Facebookpagina van de Salon van Weleer en begint om 19.30 uur. Meedoen kan via deze link naar de Facebookpagina van de Salon van Weleer: https://www.facebook.com/SalonvanWeleer.