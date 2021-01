Stuur ook uw foto van Utrecht

Utrecht was voor even wit. Foto: Utrecht Marketing/Robert Oosterbroek

Utrecht - Het was van korte duur, maar afgelopen weekend was Utrecht voor even in het wit gehuld. Fotograaf Robert Oosterbroek zag zijn kans schoon en maakte vanaf de Domtoren prachtige foto’s van een besneeuwd Utrecht.

Heeft u ook een mooie foto gemaakt van Utrecht - bijvoorbeeld een natuurfoto of een foto van uw favoriete plek in de binnenstad, zoals de Neude of de Oudegracht - en wilt u deze delen met de lezers van het Stadsblad? Stuur uw foto dan op naar de redactie via: redactie.sbu@dpgmedia.nl onder vermelding van ‘Lezersfoto’ en wellicht vindt u binnenkort uw foto terug in de krant. Vertel ook waar de foto gemaakt is en heeft u nog een mooie anekdote over de foto, dan is deze ook zeer welkom!