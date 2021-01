Buurtinitiatieven in provincie Utrecht maken kans op 1.500 euro

Utrecht - In de provincie Utrecht hebben weer vele buurtinitiatieven in het kader van Kern met Pit gewerkt aan hun droom voor de buurt. Veertien daarvan zijn genomineerd om gekroond te worden tot het beste project en daarmee 1.500 euro te winnen voor het verder ontwikkelen van hun plannen. Inwoners van de provincie wordt gevaagd mee te denken over de winnaar en kunnen stemmen op hun favoriet via www.kernmetpit.nl. Dat kan nog tot en met 20 januari 2021.

Het gaat om uiteenlopende projecten. De ‘Sprookjestuin’ uit Soest heeft als doel kinderen te stimuleren om te lezen en kennis te laten maken met sprookjes. Dit alles in een tuin waarin de verwondering centraal staat en hun zintuigen op diverse manieren worden geprikkeld. In Veenendaal draait het deelnemende initiatief om de aanleg van een natuurspeeltuin.

De plek moet kinderen in een veilige omgeving onbeperkt buiten laten spelen, zodat zij hun grenzen kunnen ontdekken en verleggen. In Odijk willen initiatiefnemers het Kerkplein omtoveren tot een groene omgeving. De inwoners verfraaien daarmee niet alleen het plein, maar zorgen ook voor meer biodiversiteit. Internetstemmen van inwoners én de beoordeling van een vakjury, bepalen ieder voor 50 procent wie de trofeewinnaar wordt. Namens de provincie Utrecht neemt gedeputeerde Hanke Bruins Slot zitting in de jury.

Tijdens de Kern met Pit bijeenkomst op zaterdag 23 januari wordt de favoriet gekroond tot trofeewinnaar. In Utrecht wordt daarvoor een digitale bijeenkomst georganiseerd. Om 11.30 uur is de prijsuitreiking van de provinciale prijs in Utrecht. Wie live wil zien wie de prijs in onze provincie mag ontvangen, kan Kern met Pit een bericht sturen via (kmp@knhm.nl). Dan krijgt men een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst.

Provincie Utrecht is partner van Kern met Pit, een initiatief van de KNHM Foundation. Het project daagt inwoners van de provincie uit om hun droom voor hun buurt waar te maken. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat ook kleine kernen in de provincie vitaal en leefbaar zijn en dat inwoners zelf met initiatieven kunnen komen ter verbetering van hun leefomgeving.

“Al meer dan 40 jaar daagt Kern met Pit mensen in heel Nederland uit om hun droom voor hun buurt binnen een jaar te realiseren. Van het opzetten van een buurtmoestuin tot het aanleggen van een speeltuin en het restaureren van een molen tot bouwen van een klusschuur voor de buurt. Het doel is dat een initiatief de directe omgeving een impuls geeft.”