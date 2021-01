Utrechtse brouwers vieren nieuw jaar met 24-uurs live Biermarathon

Utrecht - Zes Utrechtse craft-brouwerijen, verenigd als Nu Utrechts Bier, vieren zaterdag 30 en zondag 31 januari van 12.00 tot 12.00 uur het nieuwe jaar met een live gestreamde 24-uurs Biermarathon via Facebook in het Werkspoorcafé in Utrecht.

Tijdens deze marathon voor het Utrechtse bier verzorgen de verschillende brouwers, na een gezamenlijke opening, steeds in blokken van twee uur een bier-tainment tv-programma. “Hierbij worden in ieder geval 24 bieren gedronken en toegelicht, 24 goede voornemens uitgesproken en geven de brouwers uitleg over hun bieren. Ook staat er verrassend entertainment op stapel, zoals een bierbingo, brouwersmuziek, het 30 Seconds bierspel, bierfitness, een Dungeons & Dragons-sessie en de ontmaskering van The Masked Brewer.”

Ook komen er lokale (horeca)ondernemers langs. Een gedetailleerd programma volgt binnenkort. “Om deze marathon te laten slagen kunnen Utrechters (en mensen daarbuiten) bierpakketten van 24 flessen kopen om de craft-brouwerijen te ondersteunen.”

“De pakketten bevatten vier bieren van alle zes craft-brouwerijen en zijn te koop via hun webshops (De Kromme Haring, De Leckere, Eleven, Maximus Brouwerij, Oproer en vandeStreek).”

“De Utrechtse craft-brouwers willen met dit initiatief het belang van lokale bieren en gezelligheid in coronatijd (en daarna) onder de aandacht brengen en het feit dat kleinere brouwerijen met hun lekkere bieren tot het weefsel van de Utrechtse samenleving behoren.”

Het ‘Nu Utrechts Bier’ samenwerkingsinitiatief ontstond tijdens de eerste corona-lockdown in april 2020. Meer informatie is te vinden op: www.utrechtsbier.nu. Livestream via: https://m.facebook.com/utrechtsbier.