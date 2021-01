Serie over afscheid nemen en rouw

Voor de vierdelige Klokhuisserie over dood en afscheid werden ook opnames gemaakt bij crematorium Domstede in Utrecht. Foto: PR

Utrecht - Tv-programma Klokhuis heeft een vierdelige serie gemaakt over dood en afscheid. Er is aandacht voor de dood, het afscheid, begraven, cremeren en voor rouw. Voor deze serie zijn ook opnames gemaakt bij crematorium Domstede in Utrecht. “Het was een enorme eer om de programmamakers bij onze locatie te ontvangen”, zegt uitvaartverzorger Nadia Gandon-Najib.

“In mijn dagelijkse werk zie ik dat het voor volwassenen niet altijd makkelijk is om de dood en de invulling van een afscheid met hun kinderen te bespreken. Ik denk dat deze serie van Klokhuis zowel de kinderen als hun omgeving enorm kan helpen. En dat het de drempel naar de dood hopelijk iets zal verlagen. Want hoe verdrietig het ook is, de dood hoort bij het leven helaas.”

De serie van Klokhuis ‘Dood en Afscheid’ is vanaf 21 januari vier donderdagen om 18.40 uur op NPO Zapp te zien. “Als iemand doodgaat, is dat heel verdrietig. Er gebeurt heel veel in korte tijd, en kinderen hebben daar vaak veel vragen over. In de nieuwe vierdelige Klokhuisserie over dood en afscheid gaat presentatrice Eva Cleven op zoek naar antwoorden, en praat ze met kinderen die een sterfgeval hebben meegemaakt.”

“In de serie doorlopen we de verschillende stappen in het proces van dood en afscheid. We starten met de vraag: Wat is dood eigenlijk, en wat gebeurt er in je lichaam? In de eerste aflevering bezoekt Eva een mortuarium en vertellen kinderen over hun ervaring met een dood lichaam. Is het eng om een dood iemand te zien en aan te raken? Ook is er aandacht voor wat de dood betekent in verschillende culturen, zoals de Surinaamse en islamitische. En waar je naartoe gaat als je dood bent.”

In de volgende afleveringen staat hoe je afscheid neemt centraal. “Voor de begrafenis of de crematie wordt iemand opgebaard. Hoe gaat dat in z’n werk? Een deskundige geeft aan hoe belangrijk afscheid nemen is voor het rouwproces. Hoe is het om als kind een bijdrage te leveren aan een begrafenis of crematie? Daarnaast aandacht voor praktische zaken: we laten zien hoe begraven en cremeren in z’n werk gaat, en hoe kinderen een begrafenis of crematie beleefd hebben.”

De laatste aflevering gaat over rouw. “Hoe voelt het als iemand van wie je houdt, doodgaat? En hoe ga je daarmee om? Er komen deskundigen in rouwverwerking aan het woord, en kinderen geven tips.” Bij de serie verschijnt www.sindsjijdoodbent.nl. Via deze weg kunnen kinderen die iemand verloren hebben, geheel anoniem, op een virtueel briefje schrijven hoe zij zich voelen. Kinderen kunnen elkaars berichten lezen, en zo ervaren dat het heel normaal is om bijvoorbeeld boos of verdrietig te zijn. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Stimuleringsfonds. Meer informatie over de serie: www.hetklokhuis.nl/doodenafscheid.