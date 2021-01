Zitloze Werkdag met online programma

Utrecht - Donderdag 21 januari wordt de Zitloze Werkdag gehouden. Tijdens de Zitloze Werkdag wordt werkend Nederland uitgedaagd om 25 procent van de tijd te gaan staan en te bewegen. Dit is mede geïnitieerd en bedacht door de Paralympische rolstoelbasketballers, waaronder Anouk Taggenbrock uit Utrecht, ‘omdat we veel kunnen leren van deze sporters op het gebied van vitaliteit’.

De Nederlandse rolstoelbasketballers moeten veel zitten, waardoor zij op een andere en bewuste manier omgaan met voeding en bewegen. Zij weten hoe je fit kan blijven en wat een goede zithouding is. Anouk Taggenbrock woont in Utrecht en is rolstoelbasketballer. “Voor mij is het belangrijk om goed te zitten, omdat dit een groot effect heeft op het wel of niet hebben van eventuele pijntjes. Daarnaast is het ook van belang om geen schade op te lopen aan mijn gewrichten en spieren op de lange termijn. Ik heb zelf een verleden met RSI doordat ik verkeerd achter de computer zat. Hier heb ik heel lang van moeten herstellen. Ik vind het belangrijk om goed voor mijn lichaam te zorgen en een goede houding hoort daarbij.”

Gemiddeld zitten we in Nederland 7,5 uur per dag. “En dat vergroot de kans op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en klachten aan spieren, pezen en gewrichten. De rolstoelbasketballers helpen werkend Nederland om fit en vitaal te worden”, stelt Sitness. Door de intelligente lockdown werken steeds meer mensen thuis. “De werkomgeving is hierdoor veranderd; we maken op een andere manier met elkaar contact en werken vanuit een vaak niet ideale thuiswerkplek. 41 procent van de thuiswerkers geeft aan vaker last te hebben van fysieke klachten en 1 op de 10 gaat vaker naar de fysiotherapeut”, aldus Sitness.

Bewegingswetenschapper Wessel Breeuwsma, zitexpert bij Sitness, geeft aan dat het te lang zitten in dezelfde houding klachten veroorzaakt: “Regelmatig bewegen, ieder uur of half uur, smeert de gewrichten en zorgt ervoor dat deze klachten niet ontstaan of verergeren. De houding in de stoel of de manier van zitten is eigenlijk van ondergeschikt belang.”

Op 21 januari kan iedereen meedoen met de Zitloze Werkdag. Om 9.15 uur geven twee rolstoelbasketballers de warming-up, dit wordt online gedaan via een livestream. Elk 90 minuten wordt er een video gedeeld waarin een rolstoelbasketballer een oefening uitlegt om het zittend werken te doorbreken. De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking. Aanmelden kan via: www.sitness.nl/zitlozewerkdag. Ook individuen kunnen zich aanmelden via deze site.