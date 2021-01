Utrecht gaat voor viervoeters

Utrecht - Stichting OOPOEH voorkomt en bestrijdt eenzaamheid door senioren te koppelen aan een oppashond in de buurt. “Veel 55-plussers zouden graag van de gezelligheid van een hond genieten zonder de volledige zorg en verantwoordelijkheid te hebben.

Nu veel senioren vanwege corona erg veel thuis zijn, is een oppashond een sleutel tot meer beweging, gezelligheid en contact in de buurt. De gemeente Utrecht ziet de positieve impact en heeft besloten om in 2021 Stichting OOPOEH financieel te ondersteunen. Zo kan Stichting OOPOEH meer matches mogelijk maken en eenzaamheid bij ouderen voorkomen en bestrijden.”

OOPOEH begon acht jaar geleden klein, maar al snel was er veel belangstelling, en vooral in deze coronatijd is er onder ouderen ongelofelijk veel animo om op te passen, aldus de stichting. Ellen Groneman, directeur van Stichting OOPOEH: “Veel ouderen zitten nu alleen thuis. Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk en bridge- en zangclubjes zijn door corona gestopt. Juist nu vinden zij het extra fijn om wekelijks op een hond te kunnen passen. Lekker samen naar buiten. De buitenlucht doet een mens goed, en met een hond aan je zijde maak je sneller contacten in de buurt.”

In Utrecht en omgeving kunnen 55-plussers die een oppashondje zoeken en hondenbaasjes die af en toe een lieve oppas kunnen gebruiken zich aanmelden op www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745.