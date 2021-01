Fantastische initiatieven in bizar jaar

Utrecht - Wethouder Eelco Eerenberg maakte onlangs de balans op over het jaar 2020 en keek hij vooruit naar het komende jaar. “Het is een bizar jaar geweest. Een jaar met veel leed waarin mensen dierbaren hebben verloren. Ook een jaar waarin mooie initiatieven op een creatieve manier zijn uitgezet. Dat is de kracht van Utrecht”, geeft de wethouder aan.

Door Roberto Cancian

Sinds eind december 2019 is Eelco Eerenberg wethouder in Utrecht. “Een stad die altijd bruist met leven, goede ideeën en mooie ontwikkelingen. Waar ik me mag inzetten voor gezond stedelijk leven voor iedereen die de Domstad zijn of haar thuis noemt”, geeft hij aan.

Toch was zijn eerste volledige jaar er één die in het teken stond van de vele maatregelen die genomen moesten worden. Met in zijn portefeuille Volksgezondheid, Milieu en Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied, Vastgoed en de Wijk Leidsche Rijn was er volop beweging. “Wie had dit verwacht begin 2020. Om het virus te bestrijden, vraagt veel van de stad. De stad zelf gaat door maar we hebben te maken gehad met studentenproblematiek, eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen en regels waar we ons aan moeten houden. Ik ben diep onder de indruk over hoe snel professionals zich hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Zij maken zich zorgen om collega’s en doelgroep en hebben professioneel geïmproviseerd. Een grote gezamenlijke zorg ook op het gebied van vastgoed waar we op een maatschappelijke manier mee om zijn gegaan.”

Eelco Eerenberg, hiervoor werkzaam als wethouder in Enschede, geeft aan dat de stad een enorme transformatie heeft ondergaan. “Vroeger moest je door Hoog Catharijne om in de stad te komen. Nu is het één geheel en is het onherkenbaar veranderd terwijl de klus nog niet af is. De opening van de Catharijnesingel is klein gehouden. Ik hoop dat het later in het jaar voor iedereen mogelijk is om er bij te zijn.”

Ondanks dat op bepaalde terreinen prioriteiten zijn verschoven, ziet de wethouder dat er veel mogelijkheden zijn benut. “Het is een jaar met uitgestelde zorg maar ook een jaar waarin alles op alles is gezet om mensen te blijven bereiken. Leidsche Rijn is een jong stadsdeel met veel kids en jongeren. Voor kids zijn er veel fysieke plekken, voor jongeren is er een inhaalslag te doen op fysiek gebied. Grote groepen zijn bereikt door onder meer het Jongerenwerk met een alternatief programma.”

Het doet Eelco Eerenberg pijn dat mensen hun baan zijn kwijtgeraakt en daardoor in de schulden kunnen komen. “Voor velen is het zwaar om door te komen, daarom is het belangrijk om gezamenlijke verantwoordelijkheid aan te blijven moedigen.” De wethouder kijkt met een positieve insteek naar het komende jaar. “Ik heb geen glazen bol maar ik gun en hoop dat de vaccins snel hun werk doen. Het wordt een weg waarin we moeten volhouden en oog moeten blijven houden voor onze medemensen. Zelf hoop ik als wijkwethouder Leidsche Rijn in te kunnen gaan zodra het mag. Dat is iets waar ik enorm naar uitkijk.”