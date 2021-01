Wijkdebat: hoe gezond is Utrecht Oost?

Utrecht - Platform Oost houdt zondag 24 januari om 16.00 uur een wijkdebat rond de vraag: hoe gezond is Oost? De (opname)locatie is Podium Oost. De debatleider is Jord Neuteboom en het wordt live uitgezonden via Podium Oost TV. Het aantal genodigden in de zaal/opnameruimte is beperkt vanwege de coronamaatregelen. Publiek is van harte welkom om mee te doen via de chat.

Platform Oost onderzoekt de vraag ‘Hoe gezond is Oost?’ aan de hand van vier thema’s: gezonde leefstijl, stress bij jongeren en studenten in coronatijd, drukke jonge gezinnen en verborgen kwetsbaarheid (zorgvraag achter de voordeur). “Als het technisch mogelijk is koppelen we een zoompanel, zodat bewoners ook live in de uitzending kunnen meepraten.” Voor de discussie zijn uitgenodigd: Jack Muller, huisarts in Oost; Isabell Boesveld, Buurtteam Oost; Sonja Willems, Wijkinformatiepunt Oost; Rachel Streefland, raadslid CU; Ellen Bijsterbosch, raadslid D66; Jantine Zwinkels, raadslid CDA; Floor de Koning, raadslid GL en Jeffrey Koppelaar, raadslid Student & Starter.

Meedoen kan via de chatfunctie. Podium Oost kan in verband met de coronamaatregelen geen publiek toelaten. Ga voor de uitzending op zondag 24 januari om 16.00 uur naar: www.podiumoostutrecht.nl/2021/01/08/24-jan-wijkdebat-hoe-gezond-is-oost. Op deze pagina is een link te vinden naar de live stream.