Burgemeester en andere VIP’s lezen voor

Utrecht - Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar geen vrolijk voorleesfeest in de bieb, maar wel op elke dag op RTV Utrecht. Burgemeester Sharon Dijksma, schrijfster Loes Riphagen, Arjan en Hakim van Sesamstraat en zes andere vips lezen dan voor.

Vanaf woensdag 20 januari tien dagen lang te zien om 11.00 uur op RTV Utrecht en om 15.35 uur op UStad.

“Niets fijner dan samen met je peuter, kleuter of kleinkind een boekje lezen. Daarnaast is het ook belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom zijn er elk jaar in januari de Nationale Voorleesdagen voor kinderen tot 6 jaar”, aldus Bibliotheek Utrecht.

Vanwege corona dit jaar geen Voorleesontbijt of Voorleesfeesten in de bibliotheken, maar wel elke dag vanuit Bibliotheek Neude een feestelijk voorleesmoment op RTV Utrecht. Loes Riphagen start woensdag met het voorlezen van haar boek ‘Coco kan het’, het prentenboek van het jaar. Daarna volgen onder andere burgemeester Sharon Dijksma, Arjan en Hakim van Sesamstraat, kinderpopster Dirk Scheele en Deirdre Carasso, de nieuwe bibliotheekdirecteur. Zij lezen de andere boeken uit de Prentenboek Top 10 voor. Vanaf woensdag 20 januari tien dagen lang te zien om 11.00 uur op RTV Utrecht en om 15.30 uur op UStad.?

Het Prentenboek van het Jaar is ‘Coco kan het!’, geschreven en getekend door Loes Riphagen. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan? “Een heerlijk boek om samen met je peuter of kleuter te lezen en over na te praten”, aldus de bibliotheek. ‘Coco kan het!’ is onderdeel van de Prentenboeken Top Tien. “Op de knutselpagina van Loes Riphagen staan leuke ideeën om zelf te maken met je kind. Je kunt hier een knutselplaat en kleurplaat downloaden.”

In het boek Coco kan het! heeft Loes Riphagen dieren geknipt en geplakt van papier. In een filmpje legt Loes je precies uit hoe je zelf je eigen vogel, poes of insect kunt maken. ‘Coco kan het’ is vertaald in het Pools, Turks en Arabisch. “Want voorlezen is in alle talen leuk en belangrijk. Op spotify en soundcloud kun je luisteren hoe dat klinkt. In het Nederlands door de schrijfster zelf, Loes Riphagen, en in het Pools door Margareta Vijfschagt. Muzeyyen Colak-Ussal en Zahra Ochen van de bieb lezen de Turkse en Arabische versie voor.”

De bibliotheek heeft ook voorleestips gemaakt in het Nederlands, Turks en Arabisch. Je vindt alle informatie op de site bibliotheekutrecht.nl/voorleesdagen. Van het boekje ‘Coco kan het’ is een miniversie uitgegeven in het Nederlands, Arabisch, Pools en Turks.?

De Bibliotheek Utrecht doet zeshonderd sets van deze boekjes cadeau: alle 250 gezinnen die een pakket krijgen van de voedselbank krijgen een set boekjes. De overige exemplaren gaan naar de peuteropvang, scholen en speeltuinen.

Op de volgende data zijn de volgende ‘voorlezers’ te horen: 20 januari: Loes Riphagen; 21 januari: burgemeester Sharon Dijksma; 22 januari: Anuar Aoulad Abdelkrim; 23 januari: Anna Woltz; 24 januari: Dirk Scheele; 25 januari: Hakim; 26 januari: Arjan Smit; 27 januari: Deirdre Carasso; 28 januari: Ebru Aydin en 29 januari: Helga Huisjes.