Opslag kringloop raakt overvol

Utrecht - Voor veel mensen is de lockdown aanleiding om eens flink op te ruimen. Overtollige huisraad gaat veelal naar kringloopbedrijven. Een win-winsituatie zou je zeggen, maar een kanttekening is op zijn plaats. Doordat kringloopwinkels niet open mogen, raakt de opslag overvol. “We doen ons best om spullen te kunnen blijven aannemen”, zegt Nannette Schenk, directeur van Stichting Kringloop Centrum de ARM Utrecht. “Wel zullen we daarbij selectiever moeten zijn.”

Door Bert Nijenhuis

Auto’s met goederen rijden op doordeweekse dagen af en aan bij de ARM in Hoograven. “We hebben besloten ons aanbrengstation voorlopig gesloten te houden op zaterdag”, vervolgt Schenk. “Dat is de drukste dag van de week en daarom zouden we ook meer medewerkers moeten inzetten. Wat het weer moeilijker maakt de coronaregels na te leven. Onze ophaaldienst is voor de komende weken volgeboekt, maar blijft tijdens de lockdown gewoon doorrijden. Ook bij de mensen thuis zullen met name de grotere stukken kritischer worden beoordeeld. Kleding en huisraad nemen we in principe altijd aan.” De zeven winkels van de ARM - waarvan het merendeel is gevestigd aan de Oudegracht - blijven vooralsnog gesloten. “Dat is heel erg, maar we willen geen uitzonderingspositie ten opzicht van andere ondernemers. Hopelijk kunnen we na 9 februari weer open en onze klanten verwelkomen in goedgevulde winkels!”

Naast het bevorderen van hergebruik is het verschaffen van sociale werkgelegenheid de hoofddoelstelling van de ARM. “Er werken hier 91 mensen, waarvan er 32 op de loonlijst staan”, berekent Nannette Schenk. “We proberen iedereen zoveel mogelijk aan het werk te houden, maar kunnen geen nieuwe mensen aannemen.” Overheidssteun krijgt de ARM in de vorm van de NOW-regeling. “Een tegemoetkoming in loonkosten waarmee we zeker geholpen zijn. Het omzetverlies verandert er echter niet door. We zijn een stichting, krijgen geen subsidie en moeten onze eigen broek ophouden.”

De ARM-directeur is er inmiddels aan gewend misverstanden uit de wereld te helpen. “Bijvoorbeeld als een klant iets te duur vindt en zegt: ‘Jullie krijgen alles toch gratis?’ Dan wordt er dus voorbij gegaan aan onder meer vervoer, afvalscheiding, restauratie en afvoerkosten.” Terwijl de deuren van kringloopwinkels dicht blijven, draaien webshops recordomzetten.

Schenk: “Er is wel eens een pilot gedaan met aanbieden van tweedehands spullen via internet. Daar bleek weinig animo voor te zijn. Een bezoekje aan onze winkel heeft echt meerwaarde voor de klanten. Desondanks zijn we aan het onderzoeken of we online toch iets kunnen gaan doen. Deze tijd vereist nu eenmaal een creatieve aanpak.”