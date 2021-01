Innovatieve bouwplaats: blik in de toekomst werpen met QR-code

Utrecht - BAM Wonen innoveert de bouwplaats door de inzet van Augmented Reality (AR) bij het project Change= Leidsche Rijn Centrum. “De inzet van AR maakt het nu al mogelijk om een blik in de toekomst te werpen en te zien hoe het eindresultaat wordt.”

In opdracht van maatschappelijk conceptontwikkelaar Change= is BAM Wonen eerder dit jaar gestart met de bouw van 600 huurappartementen voor werkende jongeren in Utrecht Leidsche Rijn. Op deze locatie is met het simpele scannen van een QR-code nu al te zien hoe de complexen eruit komen te zien.

“Naast de Pathé-bioscoop en gelegen aan het Berlijnplein wordt een nieuw, hoogwaardig wooncomplex gerealiseerd met studio-appartementen en een groene entree. Daarnaast bestaat het programma in de plint onder andere uit atelierwoningen voor kunstenaars, een sportschool, een restaurant en aanvullende ruimtes voor de invulling van het concept Change= waar werken, wonen, leren, leven, zorg en veiligheid centraal staan.” Henk Dilweg, directeur Speciale Projecten bij BAM Wonen: “Het werken aan dit soort omvangrijke projecten betekent vaak dat passanten, omwonenden en geïnteresseerden in ongeveer twee jaar tijd zien hoe een bouwplaats zich ontwikkelt van een bouwput tot een mooi eindresultaat. Met de inzet van Augmented Reality kunnen ze het eindresultaat nu al zien en de ontwikkelingen volgen”.

“Change= creëert hier als vastgoedinvesteerder woonruimte voor deze werkende jongeren die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen omdat ze geen woning kunnen kopen of huren maar ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Veel van de mensen die bij Change= wonen zijn werkend, jong en timmeren hard aan de weg, mét of zonder diploma. Men zoekt elkaar op voor sociale en soms ook zakelijke redenen. Change= is daarmee zo veel meer dan een woning. Het is Networked Living.”

Ralph Mamadeus, CEO Change= Holding: “Voorheen hielden we iedereen op de hoogte van de voortgang via bijvoorbeeld social media. Nu hebben we daar met AR en de aankleding van de bouwplaats op een mooie zichtlocatie, een zeer sterk communicatiekanaal bij.” Naast de 600 appartementen is onder andere in het model te zien hoe de indrukwekkende gebouwen worden afgemaakt met een verbindingsbrug met Helix tussen de twee gebouwen en de daktuinen op verschillende plaatsen en niveaus in het gebouw. BAM Wonen verwacht eind 2021 de eerste woningen te kunnen opleveren.