Stagiaires grijpen hun kans bij JoU

Utrecht - Jongerenwerkorganisatie JoU heeft met het project ‘Grijp je Kans’ de ideale mogelijkheid aangeboden aan MBO-studenten om stage te lopen in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is. “Het project ‘Grijp je Kans’ hebben we opgezet voor jongeren waar wij mee werken en die vaak geen stageplek kunnen vinden”, legt projectleider Ans Dupont uit.

Door Roberto Cancian

Het project ‘Grijp je Kans’ is opgezet om kwetsbare jongeren een stageplek aan te bieden. “Het is ook voor jongeren die wat meer ondersteuning nodig hebben omdat ze langer uit het werkritme zijn geweest en daardoor moeilijk een stageplek kunnen vinden of behouden. Daarbij richten we ons op jongeren die een opleiding volgen op MBO niveau 1 en 2”, vervolgt Dupont.

Momenteel zijn er tien jongeren, verdeeld in twee groepen van vijf, die stagelopen bij JoU. Eén dag in de week volgen zij trainingen en workshops waarbij de jongerenwerkers assistentie krijgen van HBO Social Work studenten Miriam en Yassin. “Daarnaast lopen de MBO-ers ook nog twee dagen stage bij een collega van ons waar zij activiteiten aanbieden in de wijk.” De trainingen zijn gericht op het werken aan eigenwaarde, sociale ontwikkeling en het leren presenteren. “Door middel van een individueel Plan van Aanpak worden leerdoelen geformuleerd waar de jongeren aan werken. Hun zelfvertrouwen ontwikkelt zich ook daardoor”, legt HBO-studente Miriam uit.

Samen met Yassin begeleid zij de jongeren. “Op deze manier kunnen de jongeren werken aan hun toekomst en ervaring opdoen in het Jongerenwerk. Een win-win situatie”, geeft Yassin aan. Doordat JoU normaliter stageplekken aanbied vanaf niveau 3 en 4 is dit een ideale mogelijkheid voor de doelgroep waar de organisatie mee werkt. “Ik leer van alles en er wordt ook naar me geluisterd”, geeft de 18-jarige MBO-student Zakaria aan.

“Het omgaan met mensen in een groep, hoe ik mezelf goed presenteer en hoe ik een CV en een motivatiebrief goed kan opstellen. Voordat ik hier een plek vond, had ik wel bij tien organisaties gesolliciteerd. Slechts van twee organisaties kreeg ik een reactie. Het is tof om te zien hoe de jongerenwerkers met ons omgaan”, zegt Zakaria. Om ook als groep te leren samenwerken, bereiden de jongeren een opdracht voor die ze uiteindelijk zelf uitvoeren. “Dit kunnen activiteiten voor jongeren of ouderen zijn binnen de wijken waar JoU werkzaam. Dat is in alle Utrechtse wijken. Zowel bij de organisatie als de uitvoerring van de opdrachten worden ze begeleid door een jongerenwerker. Het gaat boven verwachting. Je ziet dat de jongeren sterker zijn geworden door de trainingen. Hun talenten zetten we in bij de activiteiten die we organiseren”, aldus Dupont.

Ze geeft aan blij te zijn met de ondersteuning van HBO-ers Miriam en Yassin. “Jongeren zien dat zij ook op MBO-niveau zijn begonnen, dat het voor hen dus ook mogelijk is om die stap te maken. Het zijn echt rolmodellen.” Miriam geeft aan veel te leren. “Van het groepsproces tot hoe jongeren kunnen reageren. Een erg leerzame stage.”