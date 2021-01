Levensgrote replica van Nachtwacht

Een replica van de Nachtwacht is te zien in het Prinses Máxima Centrum. Foto: Prinses Maxima Centrum, Patrick van Emst

Utrecht - Speciaal voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wordt een levensgrote replica van De Nachtwacht vijf weken tentoongesteld in het Máxima. Voor veel kinderen in het centrum hun eerste kennismaking met een van ’s werelds beroemdste schilderijen. Er is daarom voor de kinderen ook een educatief (online) programma ontwikkeld.

Het doel van de Nachtwacht on tour is dat mensen die niet zelf naar een museum kunnen, toch de Nachtwacht kunnen zien. Ook een replica van het Joods Bruidje - dat normaal gesproken in De Teekenschool in het Rijksmuseum hangt - is deze weken in het Prinses Máxima Centrum te zien. “Bijzonder dat het wereldberoemde schilderij juist in deze tijden naar de kinderen toe komt”, aldus het Prinses Máxima Centrum.

Sinds 15 juli 2020 brengt het Rijksmuseum samen met Philips een levensgrote Nachtwacht naar verpleeghuizen en ziekenhuizen door heel Nederland. Op elke locatie blijft de Nachtwacht een tijd te zien, waarna het schilderij doorreist naar een volgende locatie. De Nachtwacht on tour is een initiatief van het Rijksmuseum. Ook andere ziekenhuizen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Gita Gallé, Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum: ‘De Nachtwacht is een uniek nationaal icoon en ik ben erg blij dat ook onze kinderen hier in het Máxima kennis kunnen maken met de Nachtwacht.”

“Het sluit perfect aan bij ons uitgangspunt Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ): we doen er alles aan doen om het gewone leven en de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook tijdens de behandeling in het Máxima.”

Annemies Broekgaarden, hoofd publiek en educatie Rijksmuseum: “Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is naar het museum te komen, toegang krijgt tot cultureel erfgoed.

Vanuit die gedachte is het initiatief Nachtwacht on tour ontstaan en brengen we de Nachtwacht naar de kinderen in het Prinses Máxima Centrum zodat zij toch de beleving kunnen hebben.” Nachtwacht on tour is mogelijk gemaakt door Philips en de Elisabeth Art Foundation/Rijksmuseum Fonds.

De Elisabeth Art Foundation is een fonds op naam opgericht door een particulier bij het Rijksmuseum Fonds ten behoeve van projecten in het Rijksmuseum die kunst en mensen bijeenbrengen.

Meer informatie over Nachtwacht on tour is te vinden op de website van het Rijksmuseum: www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/toegankelijkheid/nachtwacht-on-tour.