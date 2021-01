Volksbuurtmuseum zoekt familie

Utrecht - Woonde uw vader, moeder, opa of oma in Wijk C? Het Volksbuurtmuseum is op zoek naar familie of nabestaanden van inwoners die in de jaren ‘90 zijn geïnterviewd. Directeur Lysette Jansen: “Wij zijn in het bezit van een prachtige collectie interviews, met verhalen en herinneringen aan het leven in de stad tot in de negentiende eeuw”.

Begin jaren ’90 heeft het Volksbuurtmuseum zo’n 250 interviews gehouden met mensen uit de volksbuurt over wonen, werken en leven. Deze gesprekken gingen vaak terug tot ver in de negentiende eeuw. De gedigitaliseerde interviews zijn een waardevol onderdeel van de collectie van het museum, maar vaak weet de familie van de geïnterviewde niet van het bestaan af. Daarom is het museum op zoek naar de familie en/of nabestaanden van de mensen die toen werden geïnterviewd.

Lysette Jansen, directeur van het museum wil de interviews graag delen met de familie en/of nabestaanden: “Wij zijn in het bezit van een prachtige collectie interviews, met verhalen en herinneringen aan het leven in de stad tot in de negentiende eeuw.”

“Een deel van de geïnterviewden is inmiddels overleden en daarmee krijgen de interviews naast de historische waarde, ook een emotionele waarde. Een tijdje geleden kwam een mevrouw er toevallig achter dat wij een interviewopname met haar overleden vader in onze collectie hebben. Het was voor haar een heel groot cadeau om zo voor de kerst en na een heel zwaar jaar, de stem van haar vader te horen. Dat zette ons aan het denken.”

Het museum wil de gedigitaliseerde interviews delen. Woonde je vader, moeder, opa of oma in wijk C en wil je graag weten of hij of zij in de jaren ‘90 mee heeft gedaan aan dit interviewproject? Neem dan contact op met het Volksbuurtmuseum door een mail te sturen naar info@volksbuurtmuseum.nl.

Het interviewproject uit de jaren ‘90 krijgt een vervolg. Dit jaar is het museum een nieuw interviewproject gestart, zodat de volgende generatie aan het woord komt.

De verhalen van honderd Utrechters over de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 90 worden vastgelegd. Bewoners uit volkswijken als Sterrenwijk, Kanaleneiland, Lombok en Overvecht, met Nederlandse en niet-Nederlandse wortels, worden hiervoor geïnterviewd. Hoe denken ze over de veranderingen die hebben plaatsgevonden en wat willen deze Utrechters (jonge) mensen meegeven voor de toekomst?

Meer informatie over het Volksbuurtmuseum en het interviewproject is te vinden op de website van het museum: www.volksbuurtmuseum.nl en via info@volksbuurtmuseum.nl.