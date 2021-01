Nieuwe online kennisquiz 'Sla je Slag!'

Utrecht - De Salon van Weleer start zondag 17 januari om 19.30 uur met een nieuwe online kennisquiz op www.facebook.com/SalonvanWeleer.

‘Sla je Slag!’ is een kennisquiz over vaderlandse veldslagen, ruzies, oorlogen en andere lucratieve ondernemingen.

Iedere aflevering kunnen de kijkers vragen beantwoorden via de chat, of ideeën met elkaar uitwisselen. Het thema van deze aflevering is Lodewijk de Veertiende.