Grote verbazing over 'onveilige buurt'

Winkelier Thom Broekman is verrast door het RTL-onderzoek: “Ik heb nog nooit een verkeersongeval in de Lange Elisabethstraat gezien.” (Foto: Bert Nijenhuis)

Utrecht - Volgens een onderzoek van RTL Nieuws is het risico op een ernstig verkeersongeval in oude binnensteden vele malen groter dan elders. Een uitkomst die weinigen zal hebben verbaasd, aangezien ook de meeste verkeersoverlast wordt ervaren in stedelijke gebieden. In Utrecht leidde een andere passage uit het onderzoek wel tot verbazing. De omgeving Lange Elisabethstraat en Mariaplaats wordt genoemd als een van de drie Nederlandse buurten met de hoogste risicocijfers.

Door Bert Nijenhuis

“We herkennen ons er zeker niet in”, reageert Gijs Dupont van de gemeente Utrecht op het onderzoek, dat werd gedaan op basis van ongevallen- en verkeersgegevens van Rijkswaterstaat en TomTom. “Het is ons niet duidelijk hoe deze scores tot stand zijn gekomen. Om daar meer inzicht te krijgen, hebben we contact gezocht met de onderzoekers van RTL. Vooralsnog strookt hun uitkomst in elk geval niet met onze gegevens.”

Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft, die meekeek tijdens het onderzoek, is de inrichting van veel oude binnensteden niet geschikt voor het grote aantal weggebruikers van tegenwoordig. “Wij hebben die conclusie gelezen als een algemene duiding van het RTL Nieuws. Dus niet als een conclusie die betrekking heeft op een specifieke locatie”, vervolgt Dupont, die toch nog een lichtpuntje in het RTL-onderzoek vond. “Dat is de constatering dat de verkeersveiligheid in Utrecht al drie jaar op rij toeneemt.” Mogelijk dat die bevinding meer strookt met de rapportage verkeersveiligheid, die de gemeente Utrecht binnenkort presenteert. Dupont: “Hierin staat onze VOC-lijst. Dat is een lijst met verkeersongevallenconcentraties en de maatregelen die we daar nemen. Die rapportage is tot stand gekomen op basis van gegevens die onder andere zijn verstrekt door ambulances en ziekenhuizen.”

Daan Broekman – mede-eigenaar van de in de Lange Elisabethstraat gevestigde kledingwinkels Thom Broekman en De Rode Winkel – zegt nog nooit een ambulance in de straat te hebben gezien. “Zelfs geen verkeersongeval. Ik ben zeer verrast door dit onderzoek en erg benieuwd naar de gegevens waarop de uitkomst is gebaseerd. In deze straat rijden alleen auto’s en fietsers tijdens de venstertijden. Dat zijn de tijdstippen waarop winkels bevoorraad mogen worden door vrachtwagens. De rest van de dag zie je alleen maar mensen te voet.” Zoals Jasper Vernooij die de Lange Elisabethstraat wekelijks passeert voor een bezoekje aan de markt op het aangrenzende Vredenburg. “Als dit een gevaarlijke straat is, dan bestaan er geen veilige straten”, zegt hij lachend. “Uiteraard zijn er in elke stad minder veilige locaties en Utrecht is daarop zeker geen uitzondering. De Amsterdamsestraatweg pak ik bijvoorbeeld alleen als ik mijn bestemming echt niet op een andere manier kan bereiken. Daar ben ik al een paar keer op een haar na van de sokken gescheurd door een scooter. Zelfs de Oudegracht vind ik gevaarlijker dan de Lange Elisabethstraat. Simpelweg omdat er veel meer dagjesmensen en toeristen lopen, die vaak totaal niet opletten.”

Ook Utrechter Robert de Wit zegt nog nooit een verkeersonveilige situatie te hebben meegemaakt tijdens het winkelen in de Lange Elisabethstraat. “Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat de Mariaplaats wordt genoemd. Je hebt daar bijvoorbeeld een heel slecht uitzicht als je bij het conservatorium wilt oversteken naar de Mariastraat. Dat kan wel eens link zijn, vooral als auto’s en scooters met hoge snelheid de binnenbocht pakken. Wat ik in deze buurt als het meest verkeersonveilig ervaar, is vanaf het Vredenburg de Lange Viestraat oversteken naar de St Jacobsstraat. Daar komen de fietsers, voetgangers, bussen en taxi’s van alle kanten op je af. Al moet ik erbij zeggen dat het al aanzienlijk veiliger is geworden nu er geen auto’s meer mogen rijden.”

Volgens het onderzoek van RTL Nieuws registreerde de politie in 2019 zeven dodelijke ongevallen in de stad Utrecht, bij 269 ongelukken viel een gewonde. Respectievelijk 2 en 57 minder dan het jaar ervoor. Bij de andere 2.871 ongelukken was alleen sprake van blikschade. 1.512 van de in totaal 3.805 ongelukken vonden plaats op kruispunten en rotondes. Het vaakst ging het mis op de kruising van de Admiraal Helfrichlaan en de Beneluxlaan, waar tussen 2017 en 2019 twaalf ongelukken gebeurden. De Utrechtse buurt met het hoogste aantal ongevallen was Kanaleneiland-Noord (150 keer), gevolgd door het Bedrijventerrein Lage Weide (116 keer).