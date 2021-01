Eerste vaccinatie zorgmedewerkers

UTRECHT/HOUTEN - Zorgmedewerker Heleen Dixon kreeg afgelopen vrijdag de eerste vaccinatie tegen het coronavirus bij de GGD-priklocatie in evenementencomplex Expo Houten.

Volgens Lydia van der Meer van GGD regio Utrecht worden er op deze locatie zo’n 250 tot 300 vaccinaties per dag gezet. Na 18 januari kunnen er in Houten tot 650 zorgmedewerkers per dag gevaccineerd worden, omdat er dan meer vaccins beschikbaar zijn, aldus Van der Meer.

Op dit moment is GGD regio Utrecht in gesprek met gemeenten en andere partijen om te kijken naar andere geschikte locaties verspreid in de regio voor de overige doelgroepen. Foto: Robin Utrecht