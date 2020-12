TivoliVredenburg viert kerstavond met online nachtmis vol troost

Utrecht - Na het succes van de eerste editie vorig jaar, is TivoliVredenburg op kerstavond - donderdag 24 december - terug met de Nieuwe Nachtmis. Wederom vanuit de Grote Zaal, maar opgenomen zonder publiek.

Samen met de Utrechtse theatermaker Oscar Kocken presenteert TivoliVredenburg een anderhalf uur durend programma met muziek, theater, poëzie en journalistiek. Schrijver Abdelkader Benali vertelt een actueel kerstverhaal, Denker des Vaderlands Daan Roovers biedt filosofische reflectie op een bewogen jaar, nieuwe poëzie is er van dichter Iduna Paalman en zangeres Michelle David zingt muziek die haar én anderen in deze vreemde tijden een hart onder de riem steken.

“Juist na zo’n vreemd jaar als 2020 hebben we behoefte aan inspiratie en nieuwe inzichten. Hoe blijven we met elkaar verbonden als we elkaar niet mogen aanraken, hoe kunnen we troost putten uit een gedeelde ervaring en welke lessen van 2020 nemen we mee naar het nieuwe jaar? Het komt allemaal aan bod.” Satiricus Daan Windhorst presenteert een alternatief jaaroverzicht van dit verwarrende jaar en ook de Nachtmishuisband onder leiding van de gebroeders Jan en Keez Groenteman speelt weer speciaal voor de Nachtmis geschreven nummers.

Tessa Hagen, programmeur Kennis en Debat bij TivoliVredenburg: “Vanaf de start van De Nieuwe Nachtmis vorig jaar was het onze wens van dit programma een jaarlijks terugkerende traditie te maken. Even leek corona roet in het eten te gooien, maar dankzij de flexibiliteit van zowel de makers, de sprekers en artiesten als de crew hebben we de nachtmis coronaproof opgenomen. Met extra intieme beelden en mooie sfeer, voor het Nachtmisgevoel thuis op de bank. Zo zetten we de traditie voort!”

De Nieuwe Nachtmis is op donderdag 24 december om 21.00 uur te zien via een livestream. Livestream tickets: 7,50 euro. “Om de kerstsfeer compleet te maken is er een exclusief Nachtmispakket voor thuis te bestellen, voor 29 euro inclusief verzendkosten. Vijf euro per pakket gaat naar de Voedselbank Utrecht.”