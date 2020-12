Fijn om diverse jongeren te steunen

Utrecht - Dit studiejaar begon Darin Diab, afkomstig uit Syrië, aan haar stage bij Young Ambition in Utrecht. Een leerzame stage ondanks dat het soms lastig is in verband met Covid-19. “Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik mensen graag wil helpen. In onze samenleving hebben veel mensen problemen die ze zelf niet kunnen oplossen”, geeft de 22-jarige Darin aan.

Door Roberto Cancian

Darin Diab volgt de opleiding Sociaal Werk MBO-niveau 4 bij ROC Midden Nederland. Ze weet hoe belangrijk het is dat kwetsbare jongeren een steuntje in de rug krijgen. “Het is van belang om jongeren te helpen, hen te stimuleren mee te doen in de maatschappij. Omdat ik nog niet zo lang in Nederland woon, had ik ook eerst hulp nodig. Voor het volgen van een Nederlandse cursus, het inschrijven voor mijn opleiding en bij andere zaken. Gelukkig had ik een taalmaatje en een contactpersoon die mij hielpen bij het waarderen van mijn diploma. Ook gaven ze uitleg over het onderwijssysteem in Nederland.”

In september begon ze haar stage bij Young Ambition. “Het is fijn om jongeren te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Juist de kwetsbare jongeren hebben vaak extra hulp nodig om hun plek te vinden binnen het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Wij helpen jongeren bij het ontdekken van hun talenten en dromen.” Tijdens haar stage leert Darin veel. “Ik ben een persoon die altijd nieuwe dingen wil doen en leren, anders verveel ik me snel. Bij Young Ambition kan dat. Ik begeleid ook jongeren samen met een collega, daarbij leren wij weer van elkaar.”

Ze moest wennen wanneer jongeren te laat kwamen. “Of dat ze een afspraak vergeten. Zeker in deze tijd lastig omdat je niet met zijn allen tegelijk op kantoor af kan spreken en je bijvoorbeeld vroeg van huis bent gegaan voor het gesprek.” Ze heeft geleerd dat geduld opbrengen belangrijk is. “ik houd van duidelijkheid zowel richting stagebegeleiders als jongeren. Toch leer je jongeren ook kennen door over andere onderwerpen te praten als studiekeuzes en werk. Young Ambition is een leuk team met collega’s en stagiaires. Wij delen ideeën en helpen elkaar.”

Young Ambition is in 2013 opgericht door Maaike Pheifer en Marieke Hengelaar vanuit de wens om studie- en beroepsoriëntatie toegankelijk te maken voor iedereen. “We worden enthousiast van jongeren en hun dromen en willen daarom kwetsbare jongeren van (V)MBO niveau extra benodigde hulp bieden om een duurzame plek te vinden binnen het onderwijs en/of op de arbeidsmarkt”, legt Maaike Pheifer uit. Stagiaire Darin Diab sluit daarbij aan. “Het is geweldig om jongeren te helpen bij het maken van een studiekeuze.”