Start bouw 454 nieuwe huurwoningen in Leidsche Rijn

Utrecht - Leidsche Rijn Centrum in Utrecht krijgt er 454 nieuwe huurwoningen bij. Twee derde valt in de sociale huur, een derde in de middenhuur. Het complex krijgt de naam BUUR en wordt gerealiseerd in de zuidpunt van Leidsche Rijn Centrum, nabij NS-station Leidsche Rijn.

Woningcorporaties Mitros en Portaal, woningorganisatie Wonam en de gemeente Utrecht sloten hiervoor in september 2018 een ontwikkelingsovereenkomst. Deze maand is TBI-onderneming ERA Contour met de werkzaamheden gestart.

Het gebouw krijgt een parkeergarage, fietsenstalling en op de begane grond voorzieningen. Op de kop aan de zuidkant bij de Grauwaartsingel en Centrumboulevard telt het ontwerp negen verdiepingen, de rest is zes hoog. De architectenbureaus Dam & Partners, NWA en JCAU ontwierpen elk een deel van het complex. In de duurzaamheidsambitie zal dit project voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG1). Naar verwachting worden de eerste woningen opgeleverd in de tweede helft van 2023.

”Utrecht is een van de snelst groeiende steden van het land”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn). “Wij willen de Utrechtse woningvoorraad tot 2040 met ongeveer 60.000 woningen laten toenemen. Daarom is onze ambitie om elk jaar 3.000 woningen te bouwen. Utrecht bouwt gestaag door. Dit project is een mooi voorbeeld hoe we samen optrekken en investeren voor sociale woningbouw en middenhuur, mede voor starters op de woningmarkt.”

Carolyn van Duijvendijk-Koster, directeur Wonam: “Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking met twee vooraanstaande woningbouwcorporaties en onze beleggingspartner Woonhave. Iets dat past in onze aanpak van maatschappelijk betrokken woningbouw waarbij sociale- en middenhuur ook op elkaar aansluiten.” Richard Feenstra, Manager VastGoed Mitros: “Er is in Utrecht een grote behoefte aan sociale huurwoningen, de wachtlijst is fors. Daarom pleiten we altijd voor minimaal 35 procent sociale huur in nieuwbouw, in dit project realiseren we bijna het dubbele. Dat is geweldig natuurlijk, mogelijk gemaakt door de goede samenwerking van deze partijen. De woningen komen ook nog eens op een prachtlocatie, vlakbij alle voorzieningen.”

Marlies Krol, directeur Vastgoed Projecten Portaal: “Om te zorgen dat we kunnen voldoen aan de vraag van onze huidige en toekomstige huurders werken we graag samen met de gemeente en andere partijen”.