Tante Eus wil het Werftheater weer in

Utrecht - Vorige week kregen onder meer de theaters te horen dat de deuren opnieuw gesloten moesten worden tot zeker 19 januari 2021. Een harde klap waar juist enige tijd terug de hoop was dat er meer mensen naar de voorstellingen mochten komen dan de 30 mensen die nu welkom waren. “Een grote teleurstelling. Wij hebben heel snel twaalf voorstellingen moeten annuleren”, geeft Yvonne Groeneveld als eigenaar van het Werftheater aan.

Door Roberto Cancian

Al meer dan een halve eeuw is Yvonne Groeneveld theatermaker. De eigenaar van het Werftheater draait zelf ook nog steeds mee. Met de voorstelling ‘Bij Eugenie in de keuken’ van tante Eus, treedt Groeneveld normaliter regelmatig op in haar eigen Werftheater in Utrecht. “In de hal worden dan Indische hapjes gemaakt zodat mensen kunnen ‘snoepen’. Tijdens de voorstelling zelf wordt er gekookt, de gerechten kunnen mensen winnen door vooraf een lootje te kopen van 50 cent. De laatste maanden is dat allemaal niet mogelijk natuurlijk.” Met de voorstelling ‘Njonja Manis’, laat Yvonne Groeneveld zich ook van een andere kant zien. “Daarin vertel ik over mijn jeugdherinneringen. Geboren in het voormalig Indië heb ik mijn jeugdjaren in het Jappenkamp doorgebracht.”

Ondanks deze slechte start vindt zij nog steeds dat zij boft in het leven. “Njonja Manis is een komisch verhalende belevenis waarbij de nostalgische liedjes uit de jaren ‘40 een leuke afwisseling zijn.” Het doet Groeneveld als theatermaker, cabaretiere, schrijver en manager verdriet dat de deuren nu gesloten zijn. Zij is een vrouw met een groot kleinkunsthart. Sinds 1978 is zij al de eigenaresse van het Werftheater in Utrecht. “Ik zocht destijds een plek om zelf op te treden en niet veel later kwamen ook onder meer Hans Liberg en Youp van ‘t Hek bij me met de vraag om in het Werftheater op te mogen treden.” Dat alle voorstellingen geannuleerd moesten worden, doet haar pijn. “Zowel in de portemonnee als voor de artiesten, maar ook voor de vele vrijwilligers die hier al jaren actief zijn. Zelf ben ik vijf weken uit de roulatie geweest naar aanleiding van Covid-19, de vrijwilligers zorgden ervoor dat alles in die tijd door kon gaan. Daar ben ik echt trots op. De vrijwilligers, die zelfstandig werken, zijn mijn grote steun en toeverlaat.”

Yvonne Groeneveld geeft aan dat het Werftheater alle voorstellingen heeft kunnen verplaatsen naar de maanden januari tot en met juni 2021. “Ik verwacht volgende maand nog geen toestemming voor volle zalen maar eerder dat 30 mensen per voorstelling weer welkom zijn. Artiesten doen dan twee keer hun voorstelling, zodat zij ook hun inkomsten hebben”, geeft ze aan. In het verleden ontving zij de Cultuurprijs van Utrecht en in 2008 ook de Maartenspenning van de stad Utrecht. In 2003 werd zij ook nog eens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ondanks de sluiting van dit moment, verwelkomt het Werftheater graag enthousiaste en zelfstandige vrijwilligers. Voor meer informatie: info@werftheater.nl.