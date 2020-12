Toename 'coronahuisdieren'

Utrecht - De vraag naar huisdieren is tijdens de tweede golf van de coronacrisis explosief gestegen. Honden en poezen brengen sociale steun en gezelligheid in huis. Maar wat gebeurt er met deze ‘coronahuisdieren’ als het leven weer ‘normaal’ wordt en gezinnen niet meer aan huis gebonden zijn?

Door Bert Nijenhuis

“We merken zeker dat er meer huisdieren worden aangeschaft”, zegt Martin Vink, dierenarts bij Dierenkliniek Wilhelminapark. “We krijgen vooral veel vragen over jonge huisdieren. Ook hoorden we van een klant die op zoek was naar een hond dat de asielen zo goed als leeg zijn. Een logische tendens, want mensen hebben minder uitjes, terwijl de behoefte aan sociale interactie blijft. Een huisdier kan die zeker voor een deel vervullen en de verveling verdrijven.”

De dierenarts hoopt dat de nieuwe eigenaren zich realiseren dat een huisdier niet alleen voor het komende jaar is. “Sommige katten worden twintig jaar oud en dan zit je er dus ook zo lang aan vast. Verder hoop ik dat mensen genoeg aandacht aan hun huisdier blijven schenken als we weer teruggaan naar de situatie van voor corona. Laat een huisdier geen ‘impulsaankoop’ zijn. Lees je goed in en doe vooral ook research naar de afkomst. Want we zien dat er volwassen honden via stichtingen uit Zuid-Europa, of via twijfelachtige fokkers uit Oost-Europa worden gehaald. Deze dieren kunnen ziektes meenemen en extra ‘bagage’ hebben.”

Ook bij Dierenkliniek Lunetten is geconstateerd dat meer mensen tijdens de tweede lockdown een huisdier nemen. “De redenen lopen uiteen”, licht dierenarts Gaby van den Berg toe. “Soms willen de kinderen het graag en is dit het moment voor de ouders om overstag te gaan. We hebben ook eigenaren gesproken die juist nu een huisdier nemen omdat ze alleen thuis zitten.”

Van den Berg verwacht dat het wel mee zal vallen met het aantal huisdieren dat na de coronacrisis ‘retour’ gaat. “Ik heb gemerkt dat eigenaren die geen werk of inkomsten hebben, gemotiveerd blijven hun zieke huisdier te laten behandelen. Doordat eigenaren meer thuis zijn, merken ze bovendien eerder op als hun huisdier iets mankeert.” Om financiële problemen te voorkomen, raadt de dierenarts aan huisdieren te verzekeren. “Als een dier bijvoorbeeld een poot breekt en geopereerd moet worden, ben je anders al snel 1500 euro kwijt.”

Volgens Van den Berg kunnen huisdieren op dit moment veel voor mensen betekenen, omdat ze stress wegnemen. “Een kat is dan makkelijker te verzorgen dan een hond. Uitlaten is nu misschien geen probleem, maar mogelijk wel weer als je niet meer thuis werkt. Verder geldt: hoe groter de hond, hoe hoger de kosten. Grote honden eten meer en het gewicht maakt de medicatie duurder.”