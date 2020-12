sharon dijksma over utrecht dit is een stad met karakter

Utrecht - Sharon Dijksma aanvaardde afgelopen woensdagavond, na afloop van nog een laatste werkdag als wethouder in Amsterdam, het burgemeesterschap van Utrecht. In haar speech stond zij stil bij de ‘barre tijden’ waarin zij dit ambt op zich neemt: “Hoewel er een streepje licht aan het einde van de tunnel gloort, zullen we houvast moeten zoeken bij elkaar”. Maar, zei ze ook, ‘ik ben ervan overtuigd dat we ons er samen doorheen slaan, want dit is een stad met een ziel en boordevol karakter’. Zij wees erop dat Utrecht wel ‘vaker voor hete vuren heeft gestaan’, waarbij zij aandacht vroeg voor sterke vrouwen zoals Trijn van Leemput, die in 1577 samen met andere vrouwen naar de vijandige dwangburcht Vredenburg trok om deze met de grond gelijk te maken.

Door Paul Hustiinx

Direct daarna noemde ze twee sterke vrouwen uit Utrechts heden, Natalja Macnack die diverse verbindende aangelegenheden als Keti Koti-vieringen en Internationale Vrouwendag organiseert, en Jody Rouwenhorst, succesvol model en transgender, die zich maar al te vaak moet verdedigen voor wie zij is. ‘Het Utrecht van 2020 is het resultaat van negen eeuwen groei en zal zich blijven ontwikkelen’, zei ze, ‘jong van geest, bruisend, innovatief, een stad die continu verandert en het goede behoudt, en die telkens weer opkrabbelt en opleeft’. Zij noemde drie grote opgaven voor de stad. Behalve ‘samen uit de crisis komen’ zijn dat ‘de groei in goede banen leiden’ en de ‘georganiseerde criminaliteit een halt toeroepen’. Voor die groei moeten we niet bang zijn, zei ze, Utrecht is nu de ‘grootste onder de kleinen’, maar mag in geen geval arrogant worden: ‘adel verplicht’.

Ook wat criminaliteit aangaat, is Utrecht geen kleintje meer, zei Dijksma, en de aanpak daarvan vraagt om moed: ‘Alleen als we in de bovenwereld de rijen sluiten, kunnen we de muren van de onderwereld afbreken’. Maar de ‘enorme veerkracht van deze stad’ zal Utrecht overeind houden, zo eindigde zij.