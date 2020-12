Kerstboodschap van burgemeester Dijksma in kerstspecials

Utrecht - Op Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag én de dag na Kerstmis om 20.00 uur, zendt de Salon van Weleer, culturele broedplaats uit Utrecht, de Kerstspecials 2020 uit op haar Facebook-pagina.

Om het thuisblijven wat aangenamer te maken en voor een ieder enkele lichtpuntjes te creëren in deze donkere dagen is de Salon van Weleer een initiatief gestart om speciale kerstuitzendingen te verzorgen, waaraan vele organisaties en artiesten meewerken. Aan een oproep om mee te doen door een kerstboodschap in te zenden voor de Kerstspecials 2020 gaven vele artiesten, instanties en organisaties gehoor. Ook mensen die op straat werden uitgenodigd een boodschap in te spreken deden hier spontaan en graag aan mee.

“De kersverse burgemeester van Utrecht aarzelde geen moment toen ook zij om een bijdrage werd gevraagd. Dezelfde dag nog stuurde zij haar kerstboodschap in, om zo de Utrechters een hart onder de riem te steken. Haar bijdrage is op Eerste Kerstdag in de uitzending te zien. Ook wethouder van cultuur Anke Klein heeft een boodschap ingesproken. Deze is te zien op Tweede Kerstdag.”

“Er zit veel muziek in de uitzendingen; zoals het lied ‘Met Kerst mis ik je meer’ van de Utrechtse band Van Piekeren met zangeres Iris Penning, of de humoristische kerstmeezinger van de Haagse Mennie Bonte. Er is ruimte voor bezinning dankzij een kerstboodschap van Willem Roskam, predikant van de Domkerk, of een kerstlied van het koor van de Nicolaïkerk. Verder zijn er bijdragen van o.a. Utrechtse musea, Zorgrestaurant Zi-Zo, horecabedrijven en Kringloopcentrum De Arm. Maar ook een gedicht van stadsdichter Fred Penninga namens begraafplaats Soestbergen voor iedereen die iemand moet missen tijdens de Kerst.”

De presentatie van de afwisselende programma’s, boordevol liedjes, gedichten, verhalen en kerstgroeten is in handen van Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘Koekje’ Cremers.

De Salon van Weleer nodigt iedereen uit om gezellig mee te genieten van de kerstspecials en zo, ondanks de ‘harde lockdown’, toch Kerstmis als een feest van saamhorigheid en verbinding te vieren. “Anders dan anders, maar desondanks een feest van verbondenheid in de geest en sfeer van Kerstmis.”

Bekijk voor meer informatie en de achtergronden ook de speciale website: https://salonvanweleer.nl/kerst2020/kerstuitzendingen.html. De uitzending is te zien op de Facebookpagina van de Salon van Weleer: www.facebook.com/kerstindesalon, www.facebook.com/SalonvanWeleer.

Kerst 2020 is een activiteit van samenwerkingsverband Stichting Gullie.

21-12-2020

Kerstboodschap van kersverse burgemeester Dijksma in de kerstspecials van de Salon van Weleer

