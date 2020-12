Mitros en Van Wijnen tekenen voor transformatie Victas-complex

Utrecht - Mitros en Van Wijnen slaan de handen ineen voor de transformatie van het voormalige Victas-complex aan de A.B.C.-straat. Het met de Rietveld architectuurprijs bekroonde complex dat door Van Wijnen wordt getransformeerd gaat ruimte bieden aan 86 nieuwe sociale en middendure huurwoningen.

“Mitros kocht het complex in oktober 2019 om meer woningen toe te voegen aan de binnenstad, waar nog weinig sociale huur is. We willen meegroeien met de stad”, vertelt Maarten de Kruif, vastgoedontwikkelaar bij Mitros. “Daarbij hebben we hebben opnieuw gekeken naar het bestaande woningaanbod. Met de transformatie van het Victas-complex maken we betaalbaar wonen op deze prachtige plek voor meer mensen mogelijk.” Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden door Van Wijnen in volle gang. In maart 2021 start Van Wijnen naar verwachting met de transformatie van het gebouw naar twee- en driekamerappartementen.

Het gebouw dateert uit 2013 en is dus nog maar zeven jaar oud. Daardoor hoeven er alleen in het gebouw zelf aanpassingen gedaan te worden. De gevel blijft in zijn geheel intact. Met het hergebruik van de bestaande installaties, het monteren van zonnepanelen, de vergroening van het binnenterrein en de glazen gevel die extra geïsoleerd wordt, voldoen de woningen aan de duurzaamheidseisen.

“Bij zo’n binnenstedelijke transformatie met beperkte toegankelijkheid komt veel kijken”, vertelt Remi van der Pol, projectleider bij Van Wijnen. “Er is geen ruimte voor een uitgestald ketenpark, dat hebben wij nu binnenin het gebouw gemaakt. Het voormalige kantoor van Victas dient nu als tijdelijke ‘keet’.”

Bij oplevering verhuurt Mitros eerst twee blokken in het complex met 34 kamers aan Stichting De Veste. Het betreft een tijdelijke situatie voor de duur van maximaal 7 jaar. Bij oplevering zijn er daarom eerst 70 appartementen voor huurders van Mitros beschikbaar. Op het moment dat een andere locatie voor De Veste is gevonden, bouwt Mitros de 34 kamers om naar 16 appartementen. Het complex zal dan bestaan uit in totaal 86 appartementen. Benieuwd wat er precies gedaan gaat worden? Bekijk de video: vimeo.com/482958908.