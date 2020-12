Bijzondere kerstuitzendingen van Salon van Weleer

Utrecht - Op Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag presenteren Serge Brink & Helga ‘Koekje’ Cremers ’s avonds om 20.00 uur drie kerstspecials op de Facebook-pagina van de Salon van Weleer, culturele broedplaats en thuisbasis van stichting Gullie uit Utrecht.

“Dit jaar zal Kerstmis anders zijn dan in de voorafgaande jaren. De Salon van Weleer heeft daarom een uniek programma samengesteld met muziek, gedichten, kerstgroeten, momenten van bezinning en natuurlijk humor, om zo iedereen met elkaar te verbinden, een hart onder de riem te steken en een feest van saamhorigheid en gezelligheid te vieren”, aldus Salon van Weleer. “Kerst 2020 is een ouderwets modern programma met de gezelligheid van vroeger dagen.”

“Aan de kerstspecials werken vele organisaties en artiesten belangeloos mee, waaronder de Utrechtse muzikanten van Piekeren met Iris Penning, muzikanten Thijs Borsten en Izaline Calister, de Domkerk, de Nicolaïkerk, Begraafplaats Soestbergen met een alternatief voor Lichtjesavond, Stichting de ARM, het Catharijneconvent, wethouder van cultuur Anke Klein, cliënten van zorgrestaurant Zizo Reinaerde, alsook veel mensen die op straat hun boodschap hebben ingesproken.”

“Kijk gezellig mee en geniet van een ouderwets modern kerstfeest. Anders dan anders, maar desondanks een feest van verbondenheid in de geest en sfeer van Kerstmis”, stelt Salon van Weleer. “Kerst 2020 is een activiteit van samenwerkingsverband Stichting Gullie.” Meer informatie over deze stichting is te vinden op https://gullie.info.

Bekijk voor meer informatie en de achtergronden ook de speciale website: https://salonvanweleer.nl/kerst2020/kerstuitzendingen.html. De uitzendingen zijn te zien op de Facebook-pagina van de Salon van Weleer: www.facebook.com/SalonvanWeleer.