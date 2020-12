Utrecht - "Kerstnacht van The Blessing Utrecht gaat door op een unieke manier." The Blessing Churches presenteren op 24 december om 20.00 uur 'een moderne en spectaculaire twist op kerstnacht'. "Speciaal dit jaar beschikbaar voor iedereen op YouTube Live. Met upbeat en originele muziek, gezelligheid en oogverblindende beelden, komt de ervaring van kerst tot leven als nooit tevoren." Sinds de eerste Christmas Celebration in 2016 in The Blessing Utrecht, trekt dit jaarlijkse event honderden families en gezinnen voor een gezellige avond uit. "Helaas kon door covid-19 het geplande event (inclusief bijna 100 zangers) niet op dezelfde wijze doorgaan. Het team kreeg een nieuwe uitdaging en pakte die met beide handen aan. Het resultaat: een unieke kerstshow van circa 1 uur en 15 minuten, beschikbaar voor de hele wereld."

"Stap in de wonderlijke wereld van Kerstmis met deze oogverblindende show vol avontuur, verwondering en vrolijkheid van dit speciale seizoen. In een spectaculaire YouTube Live-productie wordt kerst een verwenning van de zintuigen. Geniet van een heerlijke avond met vrienden en familie en stap in Our Christmas Experience. Gefilmd in The Blessing Vlaardingen onder strikte covid-19-richtlijnen." Meer informatie: www.christmas2020.nl.