Testritten nieuwe trams in Utrecht en Nieuwegein

Utrecht - De nieuwe trams rijden sinds afgelopen week overdag in Utrecht en Nieuwegein. Het trambedrijf van de provincie Utrecht test de werking van de technische systemen op de vernieuwde lijn evenals de rijtijden van de dienstregeling. De trams rijden daarvoor - nog zonder reizigers - tussen Jaarbeursplein en Nieuwegein-Zuid in een beoogde frequentie van 8 ritten per uur per richting.

Voor deze testritten overdag is met positief advies van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport een vergunning afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Er wordt gereden in geconcentreerde testrondes van telkens enkele uren, waarbij gecontroleerd wordt hoe het tramsysteem functioneert wanneer de trams overeenkomstig de dienstregeling over dit deel van de vernieuwde baan rijden. In deze fase worden ook de trambestuurders opgeleid en zijn er voor hen speciale instructie ritten om hen bekend te maken met de vernieuwde tramlijn.

Bovendien wordt getest hoe het tramverkeer verloopt wanneer er storingen optreden en hoe snel en effectief deze worden verholpen. Het functioneren van alle operationele diensten, inclusief de verkeersleiding, wordt dan op de proef gesteld.

Deze periode wordt ook gebruikt door het trambedrijf van de provincie en vervoerder U-OV om indien nodig extra testritten op de dienstregeling te rijden, eventueel hertesten uit te voeren en alle uitkomsten van de testritten te analyseren en te verwerken. De trams moeten vanaf eind december klaar zijn om stabiel en betrouwbaar te kunnen rijden. De uitkomsten van alle testen gebruiken we om dit aan te tonen aan de hand van divqddszserse rapportages over de prestaties van het tramsysteem.

Bewoners langs de trambaan zullen de trams in deze periode vaker zien langskomen. Gereden wordt op de normale baanvaksnelheid die kan oplopen tot maximaal 70 kilometer per uur. Omdat het systeem technisch geheel getest is, zijn de kruisingen van de trambaan in deze fase niet meer beveiligd met verkeersregelaars.

“Sinds de zomer is er volop gewerkt aan een vernieuwde regionale tramlijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Maar met het ombouwen van de trambaan en de haltes zijn we er nog niet. Voordat de nieuwe trams met reizigers aan boord kunnen gaan rijden, zijn er nog enkele stappen te zetten. Hoe gaat dat vervolgproces in z’n gang? In deze video leggen we in het kort uit waar we nu staan en wat de komende tijd gaat brengen: https://youtu.be/sDMqt2xLOto.