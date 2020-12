Platform Utrecht Verbindt brengt Utrechters bij elkaar

Utrecht - Om bewoners en ondernemers een hart onder de riem te steken krijgt Utrecht Verbindt een herstart. De campagne die inmiddels loopt richt zich op liefdevolle lokale initiatieven, roept op deze winter extra voor elkaar te zorgen en vestigt de aandacht op de ondernemers die zware tijden beleven. Utrecht Verbindt is een campagne van Utrecht Marketing in samenwerking met de gemeente Utrecht en Centrummanagement Utrecht.

“Op Utrechtverbindt.nl komt alles samen. Dit platform vermeldt initiatieven waarmee Utrechters elkaar helpen, biedt lokale ondernemers een podium, laat zien wat deze maanden wél allemaal mogelijk is en geeft tips om veilig, verantwoord en gastvrij te winkelen. Op de site is kosteloos ruimte voor mooie initiatieven en lokale ondernemers die momenteel met creatieve ideeën alles op alles zetten om het hoofd boven water houden. In de binnenstad en daarbuiten.”

Met Utrecht Verbindt willen de initiatiefnemers Utrechters ook letterlijk met elkaar in verbinding brengen. “Daarom wordt er een wensposter in de stad verspreid waarop mensen zelf een tekst kunnen schrijven. Bijvoorbeeld een inspirerende boodschap, hulpvraag of -aanbod of een kerstwens. Door de poster voor het raam te hangen kan iedereen die langsloopt helpen met iets kleins of groots, wat liefde sturen of een aanbod in ontvangst nemen.”

Ook is er in samenwerking met lokale bloemisten een kerststeractie opgezet. Van elke kerstster die die de deelnemende bloemisten verkopen gaat er 1 euro naar Met je hart Utrecht. Deze stichting zet zich in voor eenzame ouderen. Door het leggen van verbindingen en het organiseren van activiteiten laat Met je Hart Utrecht een onzichtbare groep ouderen toch deelnemen in de samenleving.

Utrecht Verbindt wil niet alleen stimuleren naar elkaar om te kijken en lokale ondernemers te steunen, maar ook wijzen op activiteiten buiten de deur die ondanks de maatregelen toch ondernomen kunnen worden. “De website tipt de leukste uitjes en biedt een uitgebreide agenda die continu wordt aangevuld.”

“Dit voorjaar toonde Utrecht een enorme veerkracht. Bewoners, ondernemers en organisaties organiseerden veel moois om samen de coronacrisis het hoofd te bieden. Utrecht Verbindt liet zien dat Utrechters meer dan ooit in verbinding stonden met elkaar en hier wordt nu een vervolg aan gegeven.” De campagne loopt nog tot en met 31 januari.