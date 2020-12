Kleine concerten voor Utrechtse verpleeghuizen

Utrecht - Elk jaar worden op Utrechtse begraafplaatsen samen met uitvaartondernemers, bijeenkomsten georganiseerd om overleden dierbaren te gedenken. Met lichtjes, live muziek, warme chocolademelk en troost. Dit jaar is er een alternatief: live concerten en bijzondere post.

Vijf Utrechtse uitvaartverzorgers, de Katholieke- en Gemeentelijke begraafplaatsen en Stichting Tröst hebben een alternatief bedacht; een hart onder de riem in de vorm van bijzondere post én live concertjes voor Utrechtse verpleeghuizen. Fred Penninga van het Utrechtse Stadsdichtersgilde schreef het gedicht Een Lichtpunt. Er is een kaart vormgegeven met de tekst en samen met een candelbag verstuurd naar alle mensen, die in de afgelopen jaren iemand hebben begraven op een van de Utrechtse begraafplaatsen. “Zo ontvangen ze troost per post en kunnen ze thuis licht maken voor degenen die ze missen.”

Ook deze kaart thuis ontvangen? “Stuur dan een mail met uw adres naar begraafplaatsen@utrecht.nl.” Voor mensen in verpleeghuizen is er een coronaproof live evenement georganiseerd; deze week en volgende week worden zeven Utrechtse verpleeghuizen bezocht en wordt er live muziek gespeeld.