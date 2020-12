Crowdfunding voor stadsbrouwerij

Utrecht - De realisatie van Stadsbrouwerij RoodNoot in Utrecht komt steeds dichterbij. De gelijknamige boerderij aan de toegangspoort van Leidsche Rijn Centrum wordt komend jaar getransformeerd tot een gezellige stadsbrouwerij met maatschappelijke functie, waar mensen met psychiatrische problematiek kunnen re-integreren in de arbeidsmarkt. Het laatste stukje financiering wordt gedaan met behulp van crowdfunding, die nodig is voor de aankleding van het monumentale pand.

Net als in het eeuwenoude brouwproces is het sleutelwoord voor de realisatie van Stadsbrouwerij RoodNoot geduld. Initiatiefnemers Fardusa Essa, Thom van de Pol en Wil Verhoeven, bier- en horeca enthousiastelingen met een achtergrond in de zorg, zijn al drie jaar bezig hun droom te realiseren.

Inmiddels is de eindstreep in zicht: in krap twee weken tijd is er via crowdfunding maar liefst 162.000 euro geïnvesteerd. Toch zijn ze er nog niet, stelt mede-oprichtster Fardusa Essa: “We zijn super dankbaar voor de massale support die we krijgen, dat geeft veel vertrouwen. Inmiddels hebben we ons minimale streefbedrag binnen, toch is het nog te vroeg om te proosten. We hopen ons maximale streefbedrag van 200.000 euro te behalen, zodat we van de vervallen boerderij een prachtige brouwerij met proeflokaal kunnen maken.”

“Een gezellige ontmoetingsplek waar de buurt en de stad samenkomt en geniet van een ambachtelijk biertje op het terras, een heerlijk diner in de oude stal of een middagje uit met een voorstelling of expositie op het erf.”

“Stadsbrouwerij RoodNoot wordt een brouwerij met aandacht voor mens, ambacht en kwaliteit. Een veilige werkplek waar mensen met psychiatrische problematiek de kans krijgen om te re-integreren.” Het concept is geïnspireerd op het gedachtegoed van de Amsterdamse vrienden van brouwerij De Prael, volgens wiens receptuur ook bij RoodNoot gebrouwen zal worden. In het karakteristieke pand op de grens van Leidsche Rijn en Utrecht komen buurtgenoten en stedelingen straks samen voor ambachtelijk eten, drinken en uitgebreide culturele programmering voor jong en oud.

Het pand is inmiddels in eigendom en de bouwplannen zijn klaar. Voor de verbouwing is financiële dekking, maar voor de aankleding en inventaris is Stadsbrouwerij RoodNoot grotendeels afhankelijk van de crowdfunding. Met het opgehaalde bedrag wordt de oude koeienstal getransformeerd tot horecagelegenheid en de hooischuur verbouwd tot brouwlocatie.

Investeerders krijgen 4 procent rente gedurende een looptijd van 7 jaar. “Er zijn leuke incentives voor grote en kleine investeerders, variërend van een rondleiding met proeverij tot een all-inclusive overnachting in de brouwerij of een oneindig navulbaar glas.”

Meer informatie is te vinden op de pagina van CrowdAboutNow: https://crowdaboutnow.nl/campagnes/roodnoot.