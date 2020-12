Kerstfeest met de tablet op tafel

Bert Nijenhuis

Utrecht - Met de complete familie aan het kerstdiner; het zit er dit jaar niet in. Hoe kunnen we er ondanks alle beperkingen toch een sfeervol kerstfeest van maken tijdens de lockdown? Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht, geeft raad.

“Iedereen weet nu al dat we tijdens kerst niet met de hele familie aan tafel kunnen. Probeer het daarom eens anders te doen. Wees creatief en vier het met de hele familie online. Maak gezamenlijk het boodschappenlijstje en kook en eet tegelijkertijd hetzelfde. Uiteraard met de tablet op tafel, zodat je elkaar kunt zien. Zo kun je ook gezellig online spelletjes met elkaar spelen. Misschien begint zo wel een mooie, nieuwe traditie.”

Minder gezellig is het om de kerstviering maar eens een jaartje over te slaan. Toch raadt Van der Lippe het niet af. “Er zijn vast mensen voor wie het een opluchting is als ze eindelijk eens niet bij de familie op bezoek hoeven. Want het kan ook als een keurslijf of een verplichting voelen. Zeker als de gezinnen samengesteld zijn en je niet eens genoeg hebt aan twee dagen. Dan kan overslaan een nieuw gevoel van vrijheid geven.”

“Eerder dit jaar konden we Pasen en het Suikerfeest ook niet met elkaar vieren. Om kerst volgend jaar wel met zijn allen te kunnen vieren, lijkt er op dit moment maar één oplossing en dat is je laten vaccineren. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar, lijkt mij!”