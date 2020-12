Kledinginzamelingsactie voor Kledingbank Utrecht

Utrecht - Vanaf november werken Stichting Live on Nothing en Groen! samen om kleding in te zamelen voor o.a. Kledingbank Utrecht en om meer bewustzijn te creëren rondom het onderwerp ‘duurzame mode’. De actie is in november gestart en de grote kledinginzameling vindt plaats op 12 december in Camping Ganspoort.

Verschillende vrijwilligers van LON de scholieren van Groen! halen deze zaterdag kleding op in Stichtse Vecht en in Utrecht en omstreken. De kleding wordt vervolgens gesorteerd en er worden nieuwe bestemmingen aangegeven.

De grootste stroom, waaronder warme winterkleding, zal naar de Kledingbank worden gebracht. Waar Utrechters zonder interactie van geld deze kleding kunnen afhalen. (Kapotte) jeans worden naar het Utrechtse bedrijf Sympany gebracht waar deze gerecycled worden tot isolatiemateriaal. KLEER zorgt dat unieke kledingstukken weer opnieuw bij iemand in de kast terecht komen. En er wordt nieuw leven geblazen in kleding die een reparatie nodig hebben door vrijwilligers, en wordt vervolgens naar kringloopwinkels, zoals Emmaus Haarzuilens, gebracht. Leerlingen van het kostuum team van RSG Broklede in Breukelen gebruiken de kleding voor de cast van ‘A Christmas Carol’.

Het doel is om in een periode van 10 weken zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, te informeren en inspireren om bewuste keuzes te maken rondom fashion. Anne van Stichting LON. “Op deze manier kunnen gedane aankopen (ook de miskopen) of juist dat kapotte kledingstuk alsnog een nieuwe doel krijgen. En met de kleding die al binnenkomt is het ontroerend om te zien wat voor prachtige items de Utrechtse bewoners doneren voor stadsgenoten, die het juist nu zo goed kunnen gebruiken!” Joost van Stichting Groen!”Er is geen beter voorbeeld om de circulaire economie uit te leggen dan met kleding. Het is ongelooflijk veelzeggend. Zeker voor jongeren en je kunt er nog zo veel mee op moment dat je het zelf niet meer gebruikt. Toen we jongeren vroegen naar ideeën kwam iets met kleding als eerste uit de bus. We zijn supertrots op alle groene helden die ons helpen kleding in te zamelen en toffe content te maken over fashion op social media.”

“Wil jij aanhaken als ondernemer of je kleding doneren om verbranding te voorkomen en een langere levensduur van jouw kleding te faciliteren? Kom dan op 12 december van 9.30 tot 11.30 uur naar Camping Ganspoort op Rotsoord (Helling 81, in Utrecht) en lever jouw fashion items in die je niet meer gebruikt of juist kleding die je graag een tweede leven geeft bij iemand anders.”

“We werken met verschillende inleverpunten aan de buitenkant van de locatie zodat iedereen genoeg ruimte heeft om zich aan de 1.5 meter afstand te houden. Je levert je kleding dan ook buiten in. We zorgen voor voldoende hygiënische maatregelingen. We vragen je niet te komen als er gezondheidsklachten zijn.”