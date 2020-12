'Laat je cadeaus inpakken in speciale winkels'

In het Utrechtse centrum kunnen bezoekers al hun cadeautjes kosteloos laten inpakken in de speciale IK PAKJE IN-winkels. Foto: Centrummanagement Utrecht

Utrecht - In het Utrechtse centrum kunnen bezoekers al hun cadeautjes kosteloos laten inpakken in de speciale IK PAKJE IN-winkels. “Loop binnen met je aanwinsten, en laat dat paar kerstsokken of die ambachtelijke chocoladeletter omtoveren tot een prachtig presentje. Zo wordt het extra leuk om je cadeautjes te geven dit jaar!”

De feestelijke inpakwinkels bevinden zich aan de Lijnmarkt 27, Vinkenburgstraat 1-3 en Steenweg 22. “Er is op die manier weer tijdelijk invulling voor deze panden, we kunnen bezoekers deze mooie service aanbieden en doordat ondernemers zelf de optie hebben om de inkopen niet in de eigen winkel in te pakken kunnen ze meer klanten bedienen”, aldus Centrummanagement Utrecht.

De winkels zijn geopend op donderdag 10 en 17 december van 16.00 tot 20.00 uur, vrijdag 11 en 18 december van 16.00 tot 20.00 uur, maandag 21 december van 14.00 tot 18.00 uur, dinsdag 22 december van 13.00 tot 16.00 uur en woensdag 23 december van 16.00 tot 20.00 uur. Met de winkels wil initiatiefnemer Centrummanagement Utrecht niet alleen bezoekers aan de binnenstad in de kerstsfeer brengen, maar ook ondernemers ondersteunen door de doorstroom van klanten te bevorderen.