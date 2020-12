Campagne Fonds Kind & Handicap van start

Utrecht - Fonds Kind & Handicap startte afgelopen week met een online campagne voor meer begrip en steun voor gezinnen met een kind met een handicap. In de campagne staan drie gezinnen centraal die een openhartig en ontroerend inkijkje geven in hun leven met een zorgintensief kind. De campagne duurt tot eind januari en is te volgen op de website van het fonds en via Facebook en Instagram via de hashtag #impactopjegezin.

Volgens Fonds Kind & Handicap is meer aandacht voor deze gezinnen hard nodig. In Nederland wonen ongeveer 120 duizend kinderen met een handicap. Veel van hun ouders worden dagelijks geconfronteerd met grote zorgen, veel regelzaken en financiële problemen. Maar ook met onbegrip over hun situatie, zelfs van vrienden en familie. Die niet goed beseffen wat het betekent als je 24 uur per dag bij je kind moet zijn, en niet zomaar tussendoor even kunt douchen of samen lunchen. Dat je alles moet plannen en niets meer vanzelfsprekend is.

Een van de gezinnen die centraal staan in de campagne is dat van Jessica en Harmen, ouders van Jamie (10) en Kate (7). Kate is ernstig meervoudig gehandicapt. Van de buitenwereld krijgen ze vaak starende blikken. Maar zoals haar vader het uitdrukt: ‘Het is niet eng en Kate mag er ook zijn!’