Historische Vereniging Oud-Utrecht presenteert jaarboek

Utrecht - Het Jaarboek Oud-Utrecht 2020 telt maar liefst 288 bladzijden en bevat elf bijdragen over verrassende onderwerpen uit verschillende tijden van de Utrechtse geschiedenis.

Het jaarboek opent met een artikel over de Maliebaan, één van de meest prestigieuze straten van Utrecht. De Maliebaan is, zoals wel bekend, in 1637 aangelegd om studenten te trekken voor de universiteit die het jaar ervoor was gesticht.

De baan werd gebruikt voor een balspel, dat verwant is aan golf. Nadat het maliespel aan populariteit had verloren werd de Maliebaan een geliefde en luxe woonstraat, en inmiddels zijn de plannen om haar te herinrichten als wandelboulevard in een vergevorderd stadium. Minder bekend is dat de aanleg van de Maliebaan paste in een internationale mode. In veel Europese steden en aan menig Europees hof werden speelbanen aangelegd voor het kolfspel. De bijdrage van Hans Renes en Volkmar Eidloth plaatst de Utrechtse Maliebaan in internationaal perspectief.

Poëzie in de openbare ruimte is een fenomeen dat al eeuwenlang bestaat. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw staat het lezen ervan op nummer drie in de vaakst voorkomende poëzie-ervaringen onder Nederlandse volwassenen. Ook in Utrecht zijn heel wat straatgedichten te vinden. Kila van der Starre geeft een overzicht en er haalt een aantal ervan naar voren.

Het leven en werk van Utrechter Adelbert Gresnigt (1877-1956) is geheel in de vergetelheid geraakt. Toch verdient deze benedictijner monnik én kunstenaar de aandacht, aldus de Historische Vereniging Oud-Utrecht. “Dit zowel vanwege zijn uitzonderlijk bewogen en bewegelijke leven, maar ook om de rol die hij heeft gespeeld in de zogenaamde ‘Beuroner Schule’. Dit is een stroming in de moderne religieuze kunst die vanaf ongeveer 1870 tot in het eerste decennium van de twintigste eeuw haar bloeiperiode beleefde en onder kunsthistorici vrijwel onbekend is.” Raphaël Rijntjes en Ton van Schaik brengen zijn verdienste als kunstenaar in beeld.

“Dit jaar wordt er vanwege de coronamaatregelen helaas geen officiële uitreiking georganiseerd. Wel is er op de website van Oud-Utrecht allerlei extra’s te lezen en te beluisteren. Bijvoorbeeld de Oud-Utrecht podcasts die Arjan den Boer maakte met Hans Renes en Kila van der Starre.

Het Jaarboek Oud-Utrecht 2020 is voor 12,50 euro (excl. verzendkosten) te bestellen via: www.oud-utrecht.nl. Het Jaarboek is ook te koop bij de boekhandel. Leden van Oud-Utrecht ontvangen het thuis.