Lezing over bijzondere Napolitaanse kerststal

Utrecht - Anite Haverkamp van Museum Catharijneconvent vertelt bij de lezing van Oud-Utrecht van woensdag 23 december om 19.30 uur over de Napolitaanse kerststal.

De Italiaanse stad Napels is behalve om z’n pizza’s en tenoren wereldberoemd geworden door de bijzondere kerstgroepen, die er worden gemaakt. Een reputatie die al dateert uit de achttiende eeuw. In 1932 kreeg het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht een achttiende-eeuwse Napolitaanse kerstgroep in zijn bezit.

Al snel werd het traditie om deze bijzondere groep tijdens de kerstdagen tentoon te stellen. Deze kerststal onderscheidt zich door de verborgen betekenissen van de figuren en de scènes. Meer dan 60 figuren vormen samen een echt Italiaans dorp in een prachtig decor. De hoofdpersonen Jozef, Maria en het kindje hebben zich verschuild in een ruïne. Daaromheen zijn de stedelingen en plattelandsbewoners druk met hun dagelijkse bezigheden. Een dergelijke grote kerststal stond in kerken en in de paleizen van de Napolitaanse adel. Ook andere kerstgroepen uit de collectie van het museum worden besproken.

De lezing vindt plaats in Zalencentrum Utrecht Zuid aan de Amaliadwarsstraat 2d. Reserveren via de agenda op www.oud-utrecht.nl.