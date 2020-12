Eerste paal de grond in voor nieuwbouw Dickensplaats

De eerste paal voor nieuwbouw aan de Dickensplaats is de grond in gegaan. Foto: Theo Scholten

Utrecht - De eerste paal voor de nieuwbouw van 24 eengezinswoningen en een appartementenblok met 24 appartementen aan de Dickensplaats in Utrecht ging afgelopen week de grond in. Het project is onderdeel van een breder programma om de wijk Halve Maan op te knappen. Eind 2021 worden de woningen opgeleverd.

De eerste paal ging de grond in door de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling), Henk Peter Kip directeur Mitros en Nico van der Zee, adjunct-directeur TBI-onderneming Koopmans Bouw. “Uiteraard gebeurde dat met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Vanwege de huidige coronamaatregelen is deze mijlpaal daarom niet groots gevierd. Wel was het voor de drie betrokken partijen een belangrijk moment om bij stil te staan.”

Wethouder Verschuure: “Het is goed om te zien dat de woningbouw in onze stad gestaag doorgaat, ook in deze corona-tijd. Door deze nieuwbouw worden er betaalbare woningen toegevoegd in onze stad. Met de nieuwbouw is de (her)ontwikkeling van Halve Maan Noord compleet”.

Henk Peter Kip: “Dit project is onderdeel van een breder programma om de buurt de Halve Maan op te knappen. De afgelopen jaren zijn de omliggende complexen allemaal gerenoveerd door Mitros.” Nico van der Zee: “Vanuit Koopmans prijzen we het initiatief van de gemeente en Mitros om hier betaalbare én duurzame woningen te realiseren. Mooi dat we hieraan onze bijdrage kunnen leveren en daarmee de (her)ontwikkeling van deze wijk mogen voltooien.”

De duurzame sociale huurwoningen komen op de plek waar voorheen verouderde garageboxen, een garagebedrijf en acht woningen stonden. Er komen appartementen met een lift, zodat ook ouderen in de buurt kunnen blijven wonen. Deze appartementen zijn ook voorzien van een eigen scootmobiel-aansluiting. De eengezinswoningen hebben een innovatief installatieconcept: een PVT-systeem. De zonnepanelen wekken niet alleen elektriciteit op, maar ook warmte. Begin 2021 worden de woningen geadverteerd op Woningnet.