Spoorwegmuseum toont 150 jaar spoorwegaffiches

Utrecht - In het Spoorwegmuseum is vanaf 13 februari 2021 de tentoonstelling ‘Spoor van verbeelding’ te zien over Nederlandse spoorwegaffiches van het begin tot heden. Centraal staat de vraag hoe reizigers met beeld werden verleid om de trein te nemen.

De veelal fraaie en kleurrijke affiches laten niet alleen de geschiedenis van het reizen per spoor zien, naar ook de ontwikkeling van ontwerpstijlen. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Thoth het rijk geïllustreerde boek ‘150 jaar Nederlandse spoorwegaffiches’ door Arjan den Boer.

De tentoonstelling is samengesteld door verzamelaar en publicist Arjan den Boer. De affiches komen uit de omvangrijke collectie van het Spoorwegmuseum, uit de verzameling van de samensteller en van enkele musea en archieven in binnen- en buitenland. Sommige zijn nooit eerder geëxposeerd of komen, gevoelig als de originele steendrukken zijn voor licht, sinds lange tijd weer uit de lades van het depot.

Daaronder zijn ook zeldzame exemplaren van de Franse Art Deco-grootmeester A.M. Cassandre. De vroegste geïllustreerde spoorwegaffiches werden eind 19e eeuw gemaakt voor boottreinen door onder andere de architect H.P. Berlage. In 1913 ontwierp Willy Sluiter de eerste ‘moderne’ Nederlandse spoorwegaffiches. Hij beeldde geen treinen of bestemmingen af, maar reizigers, spoormannen en ‘locals’ in de cartooneske stijl die kenmerkend was voor deze ‘gentleman-artist’.