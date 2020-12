Expositie HKU-studenten met blik op toekomst

Utrecht - Zeven studenten Fine Arts van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) tonen met trots hun laatste werk. “Kom vanaf woensdag 9 december tot en met zaterdag 12 december kijken in het prachtige rijksmonument ‘de Vechtvliet’ in Breukelen.” De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht.

Het interdisciplinaire werk van de jonge kunstenaars bestaat, soms letterlijk, uit meerdere lagen, waar ze bezoekers graag meer over vertellen tijdens hun show ‘Skidmark’ (remspoor). “Het zijn onzekere en gekke tijden, maar deze studenten laten met deze expositie hun sporen achter, terwijl ze vol vertrouwen en enthousiasme hun toekomst tegemoet gaan.”

“Elk individu toont zijn/haar eigenzinnige blik op de toekomst of het heden door middel van schilderwerk, lichtinstallatie, tekenwerk en sculptuur.”

Om te zorgen dat de expositie coronaproof is, is reserveren verplicht. Tickets zijn te krijgen via: www.eventbrite.nl/e/tickets-skidmark-129488546729. Skidmark is te zien bij de Vechtvliet in Breukelen aan de Straatweg 220. Open op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 22.00 uur. Zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur.