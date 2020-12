concert en wijnproeverij in de wijkplaats

Utrecht - Mezzosopraan Pauline Verburg en pianist Jeroen Snijder spelen op 19 december om 16.00 uur de Nederlandse première van een bijzondere liedcyclus over wijn.

Tijdens de uitvoering van de liederen kan het publiek deelnemen aan een wijnproeverij die wordt verzorgd door vinologe Ilse Eijsink. De entree bedraagt 15 euro.

Reserveren is verplicht en kan via info@cultuuralsweldaad.nl. De Wijkplaats is aan de Joh. Camphuysstraat 101.