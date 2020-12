Debuut van jonge kunstenaars

Utrecht - Thirza Theuben (18) en Amber van den Pangaard (18), twee jonge makers die meedoen met het Vrijstaat-programma Kunstenaar in Huis JONG, presenteren vrijdag 11 december het eindresultaat van hun harde werk.

Beiden kwamen in contact met De Vrijstaat via Soulid Rocks, de band die in 2019 mede dankzij Kunstenaar in Huis JONG haar eerste EP uitbracht. Amber en Thirza kregen bij de start van hun traject een coach aangewezen en zijn samen met de desbetreffende kunstenaar(s) hun artistieke proces ingedoken.

Thirza wilde graag een eigen kleinkunstprogramma ten tonele brengen en heeft aan haar repertoire en presentatie gewerkt met singer-songwriter Merit Visser. Amber was al bezig met het ontwerpen van prints voor op kleding en heeft dit onder begeleiding van ontwerpstudio Kars en Boom uitgebouwd tot een kleine kledinglijn.

Thirza haar telefoon stond altijd al vol geschreven met zinnetjes en gedichtjes, die zij vooral voor zichzelf hield. Tot ze op het Amadeus Lyceum de opdracht kreeg om een solocompositie te maken. Thirza: “Ik heb toen gekozen om een liedje van mijzelf te delen: Strijkviertel. Ik moest het spelen voor een hele zaal, terwijl ik eigenlijk teveel zenuwen had. Mijn muziekleraar was heel enthousiast. Dat is leuk om te horen, maar al die aandacht vind ik vooral overweldigend.” Met de coaching van Merit hoopt Thirza haar zenuwen onder controle te krijgen. “Meestal deel ik mijn muziek met niemand. In de sessies met Merit heb ik veel gedeeld en sta ik daar nu wel open voor.” Voor haar liedjes haalt Thirza inspiratie uit eigen ervaringen. “Alle liedjes hebben een beetje commentaar, maar wel met een knipoog.” Strijkviertel staat inmiddels op Spotify. Na Kunstenaar in Huis JONG hoopt ze meer nummers online te durven zetten. “Ik wil het nu wel laten horen.”

Amber volgde vorig jaar de vooropleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag en hoopt daar na haar VWO-examen Grafisch Ontwerp te gaan studeren. Amber: “Ik werk samen met Kevin en Cynthia van Kars en Boom. Ze geven veel nieuwe ideeën waardoor ik meer inspiratie krijg.” Op 11 december presenteert Amber verschillende items: canvastasjes en truien met prints en spijkerjasjes met teksten over fast fashion. “Ik denk dat mijn kledinglijn weergeeft hoe ik nu kijk op de mode-industrie. Door teksten over hoeveel liter water er nodig is, realiseer ik mij dat het een groot probleem is.” De kledingcollectie van Amber is tijdens de eindpresentatie te koop en na afloop via de Pop-Up Gaard in Leidsche Rijn Centrum.

Daphne de Bruin, artistiek directeur De Vrijstaat: “Met deze eindpresentaties sluiten we het Kunstenaar in Huis JONG-traject af. We hopen in 2021 te starten met VrijSpel; een nieuw programma voor jonge makers.”

De presentaties van Amber en Thirza vinden plaats op vrijdag 11 december om 19.00, 20.00 en 21.00 uur op De Vrijstaat. Kaarten: www.devrijstaat.nl.