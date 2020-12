Onze bezorgers wensen u een mooi nieuwjaar

Utrecht - In dit roerige jaar waarin we allemaal te maken hebben gehad met de huidige crisis en maatregelen, bent u op de hoogte gebleven van de lokale ontwikkelingen en nieuws binnen uw gemeente. Onze bezorgers vonden het belangrijk u van deze krant te voorzien en zijn volhardend blijven bezorgen.

Voor hun is 2020 ook een bijzonder jaar geweest en we mogen hen niet vergeten als zij later deze maand bij u aanbellen om u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Vanaf woensdag 16 december kunnen zij met het nieuwjaarskaartje bij u aan de deur staan.

Onze bezorgers zullen dit zo goed als mogelijk conform de huidige maatregelen doen. Mocht u een bijdrage willen geven, dan kunt u dit wellicht alvast in een zakje doen en bij uw voordeur neerleggen. Zo houden we het contact zo kort mogelijk, voor u en voor onze bezorger.

Helaas hebben we ook elk jaar te maken met nepkaartjes, belangrijk voor u om te weten is dat het nieuwjaarskaartje dat u overhandigt krijgt er uitziet als op de foto. Alvast bedankt voor uw bijdrage, onze bezorgers blijven zich in 2021 ook weer inzetten om de krant bij u te bezorgen.