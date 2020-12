Vierde editie van Basklarinet Festijn met muziek van nu

Utrecht - Het Basklarinet Festijn presenteert deze vierde editie in totaal twaalf concerten en een workshopdag in acht steden door heel Nederland. Het eerstvolgende concert is op donderdag 10 december in KuuB in Utrecht, in samenwerking met Gaudeamus.

In het Basklarinet Festijn 2020/2021 staat de combinatie van basklarinet en percussie centraal. Er komen gevierde spelers en jonge musici aan bod met nieuwe composities van vermaarde en aanstormende componisten. Een basklarinettenavontuur in etappes langs diverse zalen in Nederland.

De artistiek leiders Fie Schouten en Tobias Klein presenteren tijdens deze editie van het Basklarinet Festijn ieder hun nieuwste cd.

Ze besloten zich deze editie te verdiepen in combinaties van de basklarinet met de familie van percussie-instrumenten. “Zoals percussie opschudding kan veroorzaken - denk aan de klap op een trom die je letterlijk wakker laat schrikken - kunnen de warme klanken van een vibrafoon de luisteraar met welluidendheid omhelzen. De familie van percussie-instrumenten is daarmee een interessante partner voor de basklarinet die eveneens een uiterst breed scala van gemeen percussieve tot en met strelende klanken produceert. Een combinatie die goed past bij deze tijd waarin er goede redenen zijn om hard met de vuist op tafel te slaan, en even goede redenen om de medemens te omhelzen.”

Het programma van het Basklarinet Festijn 2020/2021 legt de nadruk op de muziek van nu en biedt muziek op het scherp van de snede, van hedendaags-gecomponeerd, via mengvormen waarin de scheidslijnen tussen compositie en improvisatie fluïde worden, tot en met hedendaagse jazz.

Speciale gasten zijn internationaal gelauwerde musici: basklarinettist Rudi Mahall in duo met drummer Michael Griener; ster-drummer Jim Black en percussioniste Rie Watanabe; en basklarinettist Evan Ziporyn. Er zijn premières te horen van onder andere Hanna Kulenty, Georges Aperghis en Ruud Roelofsen. Het Basklarinet Festijn wordt zoals de vorige edities georganiseerd door de basklarinettisten Fie Schouten en Tobias Klein, die beiden zullen optreden met projecten die speciaal voor deze gelegenheid zijn samengesteld.

Donderdag 10 december vindt het Basklarinet Festijn plaats om 19.30 uur en 21.00 uur in KuuB in Utrecht. Meer informatie: www.basklarinetfestijn.nl. Het Basklarinet Festijn wordt georganiseerd door Fie Schouten en Tobias Klein in samenwerking met Stichting To Be Sung.